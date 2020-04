Igralec si je v ekstremnih razmerah privoščil neobičajno specialiteto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 22. uri si boste na Planetu lahko ogledali pustolovsko dramo z naslovom Preživetje (The Grey). V glavni vlogi nastopa Liam Neeson, ki je razkril, kako ekstremne so bile priprave ekipe na snemanje v kanadskih snežnih nevihtah, in kakšnega okusa je volčje meso.

Film Preživetje so snemali v Britanski Kolumbiji, ki je ena od desetih kanadskih provinc. Liam Neeson je povedal, da so bile snežne nevihte dejansko prevladujoči vremenski pogoji na snemanju in ne posledica računalniških vizualnih učinkov ter da je temperatura pogosto padla tudi pod -40 stopinj Celzija. Celotna snemalna ekipa je pod kostumi nosila tudi oblačila za dodatno toplotno zaščito.

Liam Neeson z ekipo v ekstremnih razmerah. Liam Neeson je razkril tudi, kako se je že doma pripravljal na snemanje filma v težkih razmerah. Preden so se odpravili na snemalno lokacijo, se je prhal z ledeno hladno vodo. "Za tovrstno pripravo na hladne temperature sem izvedel med gledanjem dokumentarca o plavalcu, ki plava razdalje med ledenimi gorami blizu Antarktike. Dejansko mi je to zelo pomagalo izboljšati vzdržljivost in imunski sistem. Pod ledeno hladno prho sem na koncu brez težav zdržal že šest minut," je povedal glavni igralec.

Režiser filma Joe Carnahan je dodal, da je tudi sam poskusil ta način priprav na hladne temperature, ampak to pri njem ni obrodilo rezultatov. "Jaz sem se tega lotil samo enkrat. Takrat sem stal pod ledeno vodo največ kakšnih 15 sekund, nato pa sem se začel jokati in zato tudi zaključil s temi nečloveškimi pripravami," je v smehu priznal režiser.

Ottway (Liam Neeson) v prizoru z volkom.

Na snemanju je Joe na najrazličnejše načine skušal za celotno ekipo ustvariti čim bolj avtentično vzdušje, da bi se lažje "prelevili" v svoje vloge. En večer si je tako celotna filmska zasedba privoščila degustacijo volčjega mesa. Glavni igralec je povedal, da ima okus kot perutnina, s čimer se je režiser sicer strinjal, a dodal, da ima vseeno specifičen vonj in trdo strukturo, ki jo težko prežvečiš. "Ni prav okusno," sta se oba strinjala na koncu.

Pustolovsko dramo Preživetje si lahko ogledate nocoj ob 22. uri na Planetu!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.