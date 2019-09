Igralec razkril: V zasebnem življenju nisem preveč smešen #video

Zanimivo je, da je igralec svojo prvo filmsko vlogo odigral prav v filmu o Jamesu Bondu Nikoli ne reci nikoli ob boku Seana Conneryja. Njegovi filmi o Johnnyju Englishu namreč veljajo za nekakšno parodijo na te filme.

Čeprav igralec velja za enega od najbolj prepoznavnih komikov, slavo si je ustvaril z vlogo Mr. Beana, pa o sebi pove, da v zasebnem življenju ni zabavljač. "V vsakdanjem življenju nisem preveč smešen. Ugotovil sem, da sem lahko smešen samo, če postanem nekdo drug in če nekaj odigram. Znam se sprostiti in se zabavati, ko sem v družbi dobrih prijateljev, vendar nisem šaljivec. Raje sem bolj resen," je priznal igralec, ki ga tudi različni zabavni zapleti med snemanjem filmov redko pripravijo do smeha.

Rowan Atkinson kot tajni agent Johnny English

"Kadarkoli poskušajo iz filmov, v katerih sodelujem, narediti sklop zabavnih spodrsljajev s snemanja, imajo veliko težav, ker se nikoli ničemur ne smejim. Na žalost sem tak. Za film Johnny English 2 so jih lahko naredili, ker so preostali igralci nekajkrat bruhnili v smeh. Med snemanjem prizora s stolom so se kar naprej smejali in sprva nisem razumel, čemu se smejijo. Šele potem sem ugotovil, da se smejijo meni. Mene pa to ne gane preveč," je razkril Rowan Atkinson, ki ga boste v vlogi najbolj nerodnega agenta njenega veličanstva videli v soboto ob 22.10 na Planetu.

Zabaven prizor s stolom, ob katerem soigralci niso mogli zadrževati smeha:

