Premiera meseca: Hitri in drzni 7

Hitri in drzni 7 (Furious 7) je nadaljevanje izjemno uspešne akcijske franšize, ki je navdušila gledalce po svetu. Hitri in drzni 7 iz leta 2015 so zadnji film, pri katerem je sodeloval Paul Walker. Igralec je leta 2013 tragično preminul v prometni nesreči.

Pesem See You Again, ki jo izvaja Wiz Khalifa, je posvečena Paulu in je bila nominirana za zlati globus v kategoriji najboljše izvirne pesmi. Film je bil nominiran tudi za nagrado igralskega ceha za najboljšo kaskadersko ekipo, prejel pa je nagrado priljubljenosti People's Choice, medtem ko ima na spletni strani IMDb oceno 7,2.

Sedmi del franšize o hitrih dirkalnikih, neustrašnih voznikih in mičnih dekletih znova sledi drznemu Dominicu in njegovim dirkaškim prijateljem. Po smrti kriminalca Owena se Dominic s svojo ekipo vrne v ZDA in zaživi običajno življenje, toda načrte jim prekriža Owenov maščevalni brat. Ta najprej v Tokiu odstrani Dominicovega prijatelja Hana, pod rušo pa želi spraviti tudi druge člane hitre družbe. Dominic mora zato prijatelje prepričati, da se mu še enkrat pridružijo v norih avtomobilskih dirkah in vrtoglavih hitrostnih podvigih ...

Poleg Paula Walkerja in Vina Diesla svoje vloge v filmu ponovijo tudi Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris in Dwayne Johnson, znova bomo videli tudi superžensko Gal Gadot in bolje spoznali lik Jasona Stathama. V Hitrih in drznih 7 igra tudi Kurt Russell.

