Igralec razkril: na snemalnem prizorišču našli 80 let pogrešan par #video

Danes ob 14. uri si na Planetu lahko ogledate oddajo Ellen, v kateri bo gostoval ameriški filmski igralec Chris Pratt. Voditeljici je v pogovoru zaupal, da je za rojstnodnevno darilo od svoje soproge prejel dva prašiča in kaj je zaznamovalo snemanje njegovega novega filma na Islandiji.

Voditeljica Ellen je v oddaji med drugim čestitala igralcu ob njegovem jubileju, saj je pred kratkim dopolnil 40 let. Chris Pratt je povedal, da mu je žena nekoč za darilo podarila dva majhna dlakava pujsa. "Danes sta že ogromna, pa še nista nehala rasti," je komentiral Chris in dodal, da ima doma poleg pujsov tudi koze in ovce.

Igralec je v oddaji razkril tudi zelo nenavadno zgodbo z izleta na Islandijo. Tam je potekalo snemanje njegovega novega filma z naslovom Tomorrow War. Prizore so snemali na ledeniku, kjer snemanje doslej še nikoli ni potekalo.

"Snemanje je bilo težavno zlasti zaradi mraza in samo štirih ur sončne svetlobe, ki jih imaš takrat na razpolago," je dejal Chris. "Najbolj noro od vsega pa je bilo, da so čisto zraven prizorišča, kjer smo snemali, samo nekaj tednov prej našli zmrznjen par, ki je veljal za pogrešanega kar 80 let," je razkril igralec.

Del pogovora Ellen z igralcem Chrisom Prattom si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa v oddaji Ellen ob 14. uri na Planetu:

