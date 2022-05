Schwarzeneggerjeva hči rodila drugega otroka

Pod grafiko, ki jo je igralec delil, je zapisal, da z veseljem oznanjata rojstvo svoje druge hčerke Eloise Christine Schwarzeneger Pratt. Dodal je: "Mama in deklica se počutita dobro. Smo zelo blagoslovljeni in hvaležni."

Fotografij deklice ne želita deliti

Mediji so o tem, da je 32-letna pisateljica drugič noseča, poročali že decembra lani, a sama o tem do marca letos ni želela javno govoriti. Kljub vsemu pa te nosečnosti ni skrivala toliko kot prve nosečnosti z zdaj dveletno Lylo, ki se jima je rodila avgusta 2020.

Par pa v nasprotju z večino drugih zvezdnikov fotografij deklice ne želi deliti na družbenih omrežjih. Marca lani je Katherine namreč pojasnila, da je sama odraščala v obdobju, ko družbena omrežja še niso imela tolikšne vloge v naših življenjih: "Mislim, da je največje darilo, ki so mi ga meni in mojim sorojencem dali moji starši, darilo zasebnosti. Zagotavljali so nam precej običajno odraščanje, vsaj kolikor je bilo to mogoče." Poudarila je še, da si nekaj podobnega želi tudi za svoje otroke.

Pratt si želi velike družine

Katherine, hči nekdanjega igralca Arnolda Schwarzeneggerja in Marie Shriver, je pred časom delila, da se s pomočjo svoje druge polovice spopada z izzivi in zmagami materinstva: "Moj mož mi je bil vedno v oporo in je super mož." Pratt je namreč julija lani namignil, da si želi imeti veliko družino. Za portal E News je povedal, da si želi imeti več otrok, "toliko, kot mu jih bo dovolil mož zgoraj". In dodal: "To bova naredila. Verjetno se bom moral pogovoriti še s Katherine, ampak takšen je moj načrt."

Pratt ima z nekdanjo partnerico Anno Farris še devetletnega sina Jacka.

Anna Faris in Chris Pratt sta se ločila leta 2018 po osmih letih zveze. Foto: Getty Images