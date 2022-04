Za to vlogo se je moral zrediti za skoraj 30 kilogramov

V filmu (Delivery Man) Chris Pratt upodablja Vaughnovega prijatelja Bretta, depresivnega odvetnika, ki ga je žena pred kratkim zapustila. Ker mora Brett sam vzgajati štiri otroke, medtem ko skuša prebroditi krizo zaradi razpadlega zakona, je igralec Chris Pratt menil, da bo zaskrbljeni oče zaradi žalosti in pomanjkanja časa najverjetneje zanemaril osebno zdravje.

Svoj karakter je opisal: "Je malodušen in depresiven. Občutek ima, da je povsem na koncu, poleg tega pa je odgovoren še za štiri otroke. … Res se znajde v slabi situaciji.”

Zvezdnik si je zadal cilj, da bo pred začetkom snemanja tehtal 136 kilogramov. To mu je skoraj uspelo, saj mu je tehtnica na koncu pokazala kar 134 kilogramov! S pridobitvijo telesne teže je namreč želel realistično prikazati, kakšen vpliv imata stres in depresija na videz človeka. Pratt je spremembo videl kot osebni izziv, ki bi mu lahko zagotovil boljši vpogled v značaj lika, ki ga je upodobil v filmu. "Rad se zredim in potem shujšam," je priznal v enem od intervjujev. "To je zame kot spust z vlakcem smrti. Res sem si želel to storiti, zlasti za to vlogo," je še pojasnil.

Med snemanjem filma Dostavljalec (Delivery Man) je bil Chris Pratt poročen z Anno Faris, ona pa je bila takrat ravno noseča. Zaradi nosečnosti je tudi ona pridobila telesno težo, tako da je igralec priznal, da je prvih 12 kilogramov pridobil samo zaradi sočutja do svoje žene: "Jedel sem, kar je jedla ona, tako da sva se redila skupaj. Prvih 12 kilogramov mi tako ni predstavljalo posebne ovire."

Igralec je nato razkril še: "Preostalih 26 sem pridobil predvsem zato, ker sem bil odločen, da jih bom. Moj glavni moto takrat je bil ta, da sem, če sem kje videl hrano, le-to tudi brž pojedel. Naposled sem pri vsakem obroku naročal po dve porciji, vedno pa sem si privoščil tudi sladico in najtemnejše pivo na meniju."

Chris Pratt je nato priznal, da je imel v svoji karieri kar nekaj projektov, ki so od njega zahtevali, da se na hitro zredi ali pa na hitro shujša. To mu je pustilo tudi posledice, saj je razkril: "Bil sem impotenten, utrujen, čustveno depresiven. Imel sem resnične zdravstvene težave, ki so me močno prizadele. Takšno početje je slabo za srce, kožo, cel telesni sistem, predvsem pa za telesni duh."

Posledično je zvezdnik priznal, da je za vsakega posameznika veliko bolje, da ostaja v dobri telesni formi: "Če samo opustiš hitro in sladko hrano in si ob tem vsaj uro na dan aktiven, se boš bolje počutil tako psihično kot telesno in duhovno, ker je vse skupaj povezano. Pri tem ne obstaja noben drug trik ali skrivnost, pomembno je samo, da si pri tem vztrajen in potrpežljiv. Vsekakor pa pri tem ne gre za stradanje, daleč od tega, saj telo potrebuje vsa hranila. Ključno je samo ravnotežje in posledično dobro počutje v svojem telesu."

