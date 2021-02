Igralec kljub poškodbi nadaljeval snemanje filma

Nocoj ob 21.35 si boste na Planetu lahko ogledali plesno-romantični spektakel Odpleši svoje sanje: združene moči (Step Up All In). Čeprav gre za plesni film, je glavni igralec priznal, da prej s plesom ni imel nobenih izkušenj, nekaj težav pa mu je povzročala tudi poškodba.

V filmu Odpleši svoje sanje: združene moči bo v glavni vlogi nastopil Ryan Guzman kot plesalec Sean Asa. "Producentka me je povsem šokirala, ko mi je povedala, da je scenarij za film že napisan, vse pa se vrti okrog moje vloge. Zanimalo jo je, ali bom sodeloval, in seveda sem takoj sprejel ponudbo," se je z zadovoljstvom na obrazu spominjal Ryan.

Zanimivo je dejstvo, da zvezdnik ni nikoli prej treniral plesa ali imel kakršnihkoli izkušenj na tem področju. Priznal je, da je imel zaradi tega vedno hudo tremo pred snemanjem plesnih nastopov, zlasti tistih, v katerih je moral plesati sam.

"Prav zaradi svoje plesne nepodkovanosti izredno cenim, da so mi producentka in soigralci dali priložnost za sodelovanje, hkrati pa sem bil zaradi tega tudi bolj zagnan in motiviran," je komentiral igralec.

Ryan Guzman je razkril tudi, da v filmu niso uporabljali posebnih učinkov in da so tudi najbolj zahtevne točke izvedli igralci sami, z izjemo ene.

"Proti koncu filma bi moral v enem od prizorov s soigralko Briano izvesti gib, ki ga nikakor nisem mogel osvojiti. Imeli smo premalo časa za vajo, na snemanju pa sem si povrhu vsega natrgal še kolensko vez, tako da je morala za en prizor vskočiti druga ekipa," je priznal igralec, dodal pa še, da je snemanje končal v bolečinah. Ni namreč želel, da bi morali zaradi njegove poškodbe prekiniti snemanje.

Plesno-romantični spektakel Odpleši svoje sanje: združene moči, v katerem bo Ryan Guzman nastopil v glavni vlogi, si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 21.35. Ob 19.45 pa ne zamudite akcijske komedije Jonesova - vohunska soseda (Keeping Up With The Joneses) z Gal Gadot, Islo Fisher, Zachom Galifianakisom in Jonom Hammom.

