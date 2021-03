Filmska premiera meseca je komedija Zakaj ravno on?

V soboto bo po oddaji Pri Črnem Petru za smeh poskrbela tudi komedija Zakaj ravno on? z Jamesom Francom in Bryanom Cranstonom. Film bo na Planetu ob 21.30 in bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Romantična komedija Zakaj ravno on? (Why Him?) prinaša zabavno zgodbo o tradicionalnem očetu Nedu, ki se z družino odpravi na obisk hčerkinega fanta. Rahlo čudaški Laird je uspešen in premožen, toda njegova brezbrižna sproščenost v Nedu vzbudi nelagodje in odloči se, da si njegova hčerka zasluži boljšo partijo. Na skrivaj poskuša končati njuno zvezo, toda Laird medtem na svojo stran že pritegne vse preostale člane družine. Ned se kljub temu ne namerava predati in poskrbi za nekaj bolečih udarcev pod pas, toda tudi Laird ni povsem nedolžen. Še preden se dobro zavesta, se med njima razplamti neusmiljen spopad njunih vrednot in prepričanj.

V odbiti komediji o spopadu med očetom in bodočim zetom v glavnih vlogah igrata dva nominiranca za oskarja, Bryan Cranston in James Franco, film pa je režiral John Hamburg, režiser komedij In prišla je Poli ter Stari, rad te imam. Vlogo hčerke je medtem prevzela Zooey Deutch, ki se je spomnimo iz filma Vrnitev v deželo zombijev, njeno mamo Barb pa je upodobila Megan Mullally, najbolj znana po vlogi Karen v serji Will & Grace. V filmu se pojavi tudi več znanih obrazov, med njimi Elon Musk in Gene Simmons iz skupine Kiss.

