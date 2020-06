Film o sebi sovraži, čeprav ga je upodobil Robin Williams

Nocoj ob 21.30 si boste lahko na Planetu ogledali komično dramo Zdravnik s srcem (Patch Adams) z nepozabnim Robinom Williamsom. Scenarij je nastal na podlagi knjige zdravnika Patcha Adamsa in njegovih pogledov na življenje. Čeprav je film postal uspešnica in je bil nominiran celo za oskarja, pravi Patch Adams s filmom ni bil preveč zadovoljen.

V filmu Zdravnik s srcem, ki je nastal na podlagi resnične zgodbe o nevsakdanjem zdravniku Patchu Adamsu, je v glavni vlogi zaigral Robin Williams. Ustvarjalci filma so po besedah pravega Patcha Adamsa obljubili, da bodo del zaslužka namenili njegovi neprofitni zdravstveni organizaciji Gesundheit! Institute. To pa se kasneje naj ne bi zgodilo, zato je Adams odkrito priznal, da sovraži ta film.

Pravi Patch Adams in igralec Robin Williams:

Leta 2017 je Patch Adams v enem izmed intervjujev dejal, da po izidu filma o sebi ni prebral nobenega pozitivnega članka.

"Pisali so le o neumnih in nepomembnih zadevah. Otroci, ki jih zdravim, so jokali, ker so menili, da ne poznajo osebe, o kateri berejo. Vedel sem, da bo imel film tak vpliv in da bom izpadel zabavni zdravnik. Predstavljajte si, kako plitvo to izpade v primerjavi s tem, kdo sem v resnici."

Robin Williams v prizoru iz filma. Foto: IMDb

Ne glede na vse pa je Williams za upodobitev zdravnika z nekoliko drugačnim pristopom prejel nagrado zlati globus, izkazal pa se je tudi s svojo dobrodelnostjo. Navkljub praznim obljubam resničnemu Patchu Adamsu, je Robin Williams skupaj z ostalo igralsko zasedbo tesno sodeloval z arizonsko fundacijo Make-A-Wish, ki izpolnjuje želje otrokom, ki se zdravijo za rakom. Ti otroci so nastopili tudi v filmu, v prizorih v pediatričnem oddelku bolnišnice.

Pravi Patch Adams pa je kljub nezadovoljstvu s filmom priznal, da je bil navdušen nad Robinom Williamsom, saj naj bi bil prav on tisti, ki je na snemanju celotno filmsko zasedbo spravljal v smeh z improvizacijo, ko je prišlo do nesporazumov in trenj.

Komična drama Zdravnik s srcem (Patch Adams) z Robinom Williamsom bo na sporedu nocoj ob 21.30 na Planetu.



Ponovitev bo v nedeljo ob 15.35, po animiranem filmu Paranorman.

