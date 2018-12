Bosta lepa zaljubljenca dočakala srečen konec?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le še nekaj dni nas loči do zadnje epizode priljubljene turške serije Ne izpusti me, ki jo na Planetu zadnjih nekaj mesecev spremljate od ponedeljka do petka ob 19. uri. Po številnih vzponih in padcih bo ljubezenska zgodba lepe Nur in postavnega Yigita doživela epilog. Pa bo ta srečen?

Prihodnji teden v sredo, 3. januarja, se bo zaključila napeta turška telenovela Ne izpusti me, v kateri ste spremljali ljubezensko zgodbo lepe in skromne Nur ter trmastega, postavnega in nadvse načelnega poslovneža Yigita. Njun odnos se je začel z Yigitovo veliko skrivnostjo - njegova soproga Iclal, v katero nikoli ni bil zares zaljubljen, je namreč v bolnišnici ležala v komi, medtem ko se je Yigit že ob prvem srečanju zaljubil v Nur. Na skrivaj se je ločil od žene ter še skorajda isti hip na skrivaj skočil v zakon z Nur. A ravno na večer njune poroke se Iclal zbudi iz kome.

Že tako zapleteno situacijo še dodatno zaplete spletkarska Yigitova tašča, Iclalina mama Aytul ter nekateri drugi družinski člani. Spletkam v tednih, ko je trajala telenovela, kar ni bilo videti konca in zveste gledalce nas je napeto dogajanje iz dneva v dan vabilo pred televizijske zaslone.

A prihodnji teden bo zgodba Nur in Yigita doživela epilog. Ju čaka srečen konec ali se bo njuna ljubezen, kot že tolikokrat prej, sesula v prah? Ne zamudite še zadnjih delov napete turške telenovele Ne izpusti me, ki bodo na sporedu prihodnji teden od ponedeljka do četrtka ob 19. uri na Planetu. V četrtek, 3. januarja, pa si oglejte še zadnjo epizodo te priljubljene turške nanizanke.

A vsi ljubitelji napetih turških telenovel, nikar ne bodite žalostni, ker se serija Ne izpusti me poslavlja. Že v petek, 4. januarja, ob 19, uri na Planet prihaja nova turška uspešnica Maščevanje v visokih petah. Več o kriminalni seriji si preberite TUKAJ.