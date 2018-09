Lepi igralec, kot ga še niste videli

V Turčiji so telenovele nadvse priljubljene in v zadnjih letih so prav turške telenovele osvojile še svet. Tudi Slovenke smo precej dojemljive za tovrstne televizijske žanre, in če so še nekoč na vrhu priljubljenosti kraljevale mehiške in španske žajfnice, danes ni več tako. Kakovostno produkcija, lepi igralci in napete ljubezenske zgodbe so dejavniki, ki pred televizijske zaslone prikujejo marsikatero pripadnico nežnejšega spola.

Trenutno lahko na Planetu spremljate dve odlični turški seriji - Istanbulsko nevesto, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ter Ne izpusti me, ki se predvaja pred njo, ob 19. uri. In v slednji nadaljevanki srca slovenskih gledalk v vlogi arogantnega bogatega poslovneža Yigita osvaja 36-letni igralec Tolgahan Sayışman.

Tolgahan je sicer zelo aktiven igralec, saj se pojavlja v mnogih turških serijah. Pravkar je svoje sledilce na Instagramu navdušil s fotografijo, ki napoveduje njegovo novo vlogo v prihajajoči seriji, ki jo bo predvajala ena od turških televizij. Na njej ga lahko vidimo drugačnega, kot smo ga vajeni v seriji Ne izpusti me. Nič več ni v vlogi uglajenega, arogantnega poslovneža, temveč se je za novo serijo, po objavi sodeč, prelevil v vojaka, ki je poprijel za orožje.

Kaj pa se dogaja v vse bolj napeti seriji Ne izpusti me, preverite že nocoj ob 19. uri na Planetu, takoj za tem pa ne zamudite še nove turške serije Istanbulska nevesta, ki bo na sporedu ob 20. uri!