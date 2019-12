Ant-Man premierno na Planetu

Človek mravlja je v podobi Paula Rudda osvojil kinogledalce po svetu, zdaj pa si bomo Marvelovega Ant-Mana v družbi Ose ogledali tudi na malih ekranih, saj v nedeljo, 8. decembra, ob 20. uri prihaja na Planet.

Zgodba govori o tatiču in prevarantu Scottu, ki svoje življenje zapravlja z vlomi in služenjem zaporne kazni, dokler mu znanstvenik Hank ne ponudi nove življenjske priložnosti in izroči obleke, ki lahko Scotta pomanjša na velikost mravlje, hkrati pa mu da neizmerno moč ter zmožnost komunikacije z mravljami. Scott postane superheroj Ant-Man, toda da bi ustavil dvoličnega zlobneža Darrena in rešil človeštvo pred uničenjem, mora mali junak zbrati ves pogum in uporabiti tudi svoje zmikavtske izkušnje …

Ant-Man ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,3, film pa je občinstvo in kritike osvojil tako z neverjetnimi posebnimi učinki in akcijskimi prizori kot tudi s humornimi vložki protagonista, ki ga igra simpatični Paul Rudd. Vlogo Ose je prevzela Evangeline Lilly, znanstvenik pa je Michael Douglas. V filmu igrajo še Corey Stoll, Bobby Cannavale, Anthony Mackie in drugi.

Celovečerec je s predvajanjem v kinematografih po svetu zaslužil kar 520 milijonov dolarjev in je eden najbolj dobičkonosnih filmov leta 2015, ko je bil izdan. Nekateri kritiki "nebombastičnega superheroja" Ant-Mana postavljajo celo v ospredje filmov iz Marvelovega vesolja.

Akcijska uspešnica bo na Planetu v nedeljo, 8. decembra, ob 20. uri, sledila pa bo druga epizoda sage Vojna zvezd – Napad klonov. Ob sobotah in nedeljah v decembru lahko namreč na Planetu spremljate sedem delov sage Vojna zvezd, premierno pa bomo predvajali tudi film Rogue One: Zgodba vojne zvezd (v nedeljo, 15. decembra, ob 22. uri).

Ant-Man bo na Planetu v nedeljo, 8. decembra, ob 20. uri.

