Že nocoj bo jasno, kdo naslednji zapušča Exatlon #video

Finalni teden v Exatlonu bo za tekmovalce nadvse naporen, saj je vsak dvoboj na poligonu zelo pomemben in praktično odloča o tem, kdo od tekmovalcev si bo zagotovil obstanek in kdo bo moral sanje, da bi postal zmagovalec Exatlona, opustiti. Že nocoj nas čakata nova tekma končnice in prvi izločitveni dvoboji.