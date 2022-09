V Exatlon prihajajo novi tekmovalci #video

Exatlon, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45, v novi sezoni prinaša kar nekaj novosti, nekatere stvari pa so take kot lani. Tako bodo tudi letos v tekmovanje vstopali novi tekmovalci, prvič že nocoj.

Nocoj tekmovalce v najtežji televizijski preizkušnji čaka druga tekma za vilo, ki je ena najpomembnejših tekem za tekmovalce v tednu, saj odloča o tem, katera ekipa bo uživala v udobju razkošne vile in katera bo teden z le najosnovnejšim morala preživeti v skromni baraki.

Še preden se bodo člani ekip Triglav in Jadran pognali po poligonu Vražja kupola in poskušali svoji ekipi priboriti čim več dragocenih točk, jih čaka še eno veliko presenečenje. Tako kot smo že bili navajeni v prejšnji sezoni, so v tekmovanje vstopali novi tekmovalci in tako bo tudi tokrat. Nove moči so z nestrpnostjo pričakovali predvsem v modri ekipi. Več v zgornjem videu.

Kdo bo okrepil ekipo Jadran in kdo ekipo Triglav, bomo izvedeli že v nocojšnji oddaji, kjer nas čaka veliko drugega razburljivega dogajanja.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

