"Samo si želi, da ostane Alen, ker ga uboga" #video

V ekipi Triglav je pred nocojšnjimi tekmami na poligonu zelo sproščeno, saj so dobili vse preizkušnje v tem tednu, zato brez pritiska pričakujejo tokratno tekmo za medalje. Veliko več napetosti je čutiti v taboru modre ekipe, ki se poleg tekme za medalje pripravlja še na izločitveni dvoboj. Prvi dvobojevalec je zaradi najskromnejše statistike svojih nastopov na poligonih postal Alen Lamper.

"Zelo bi mi bilo žal, če bi moral zdaj zapustiti šov, ker sem prišel tako daleč, da mi res manjka samo kanček sreče, da pridem do konca. Da ekipi dokažem, da sem jaz pravi, da ostanem in da grem do finala, tako kot si želim."

V dvoboj bo po izbiri Sama, ki je bil statistično najboljši, očitno moral tudi Marko Knafelc, čeprav si do izločitvenega dvoboja kikbokser lahko tudi še premisli. "Samo in Alen se morda malo bolje razumeta, ker je on ravno to, kar je iskal. Samo potrebuje nekoga, ki ga posluša, da se počuti, kot da nekdo skorajda uboga. To je našel v Alenu. Prav zato mislim, da bi si želel, da Alen ostane v šovu," pa je dogajanje v ekipi Jadran pred nocojšnjim dvobojem opisal Marko Knafelc.

Kdo od tekmovalcev bo moral tokrat zapustiti šov Exatlon, bo jasno že v nocojšnji oddaji, v kateri bomo spremljali tudi tekmo za medalje, ki bi lahko močno vplivala na dogajanje na izločitveni tekmi.

