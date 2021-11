Alen bo moral v izločitveni dvoboj: To je karma #video

V tekmo je ekipa Triglav vstopila s prednostjo sedmih sekund, ki si jo je priborila na tekmi za bonus. Čeprav so bili pri Jadranu odločeni, da bodo prednost izničili in tekmo dobili, v ta namen so svoje obraze tudi poslikali z bojnimi barvami, jim na poligonu vseeno ni šlo vse po načrtu.

Začeli so sicer zelo dobro in vodili celo z rezultatom 3:2, nato pa je Triglav dobil vseh osem naslednjih dvobojev in zabeležil še četrto zaporedno zmago na poligonih v tem tednu. Pri Triglavu sta spet blesteli Vanja Štembergar in Marjanca Polutnik, ki sta v skupnem seštevku Laro Deu in Evo Peternelj premagali z rezultatom 6:0.

V izločitveni dvoboj bodo pri Jadranu tako morali fantje. Prvi dvobojevalec je kar nekoliko presenetljivo postal Alen Lamper, ki tudi sam ni pričakoval, da ima od vseh tekmovalcev Jadrana najskromnejšo statistiko. Njegovega nasprotnika bo kot statistično najboljši tekmovalec izbiral Samo Petje. Ta je sicer že med razglasitvijo rezultatov napovedal, da bo njegova izbira Marko Knafelc.

Samo je pozneje razkril, da je Marka izbral, ker si je Alen to zaželel v enem izmed predhodnih pogovorov med njima. Marko pa je medtem prepričan, da Samo že taktizira za zaključni del Exatlona in bi se zato rad čim prej znebil težkih tekmecev.

O tem, da je Samova odločitev povsem dokončna, nekoliko dvomi Eva, saj se ji zdi, da se do izločitvenega dvoboja lahko zgodi še marsikaj. Dekleti iz modre ekipe se nista mogli izogniti niti pogovoru o Alenu in njegovi skromni statistiki. Pri tem sta bili kar nekoliko privoščljivi, saj sta bili prav od njega v zadnjih dneh deležni največ kritik zaradi slabših predstav na poligonih. "To je karma, ker se je toliko spravljal nad naju in naju imel za najšibkejša člena," je med drugim povedala Eva. Več v zgornjem videu.

Ali bo nasprotnik Alena Lamperja za obstanek v igri za 50 tisoč evrov res Marko Knafelc, bo jasno v petkovi oddaji Exatlon, v kateri se bodo tekmovalci merili tudi za medalje.

