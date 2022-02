"Imamo tudi kandidate, ki so zelo odprti glede spolnosti" #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do sobote ob sedmi uri, sta voditelja Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa gostila strokovnjakinjo iz oddaje Poroka na prvi pogled Evo Ostrouško. Eva bo udeležencem Poroke na prvi pogled svetovala o intimnosti in spolnosti.

"Nekateri bodo na medenih tednih že zelo aktivni, se predali spoznavanju, tudi spoznavanju intime, nekateri pari pa bodo ubrali bolj počasno pot. Vsak je drugačen, vsak ima drugačno zgodovino spoznavanja," je povedala o parih iz oddaje.

Čeprav sta spolnost in intima v vsakem partnerskem odnosu zelo pomembna, je strokovnjakinja opozorila, da vsak posameznik drugače vrednoti intimo, in tako je bilo tudi med udeleženci šova.

"Nekaterim sta dotik in bližina zelo pomembni, za druge pa ni tako zelo pomembna ali pa imajo na to drugačen pogled. Intima ni pomembna samo za partnerski odnos, ampak tudi za dobro počutje vsakega posameznika. Dobro spolno življenje prinaša zadovoljstvo tudi v naša življenja in v partnerski odnos. Zato je to zelo pomembno in je tematika, ki se je dotaknila vsakega para. Pari so živeli skupaj in intima ni samo spolni odnos, ampak je tudi dotik, bližina, skupen prostor, jutranja rutina. Takšne stvari, na katere mi, ki nismo v eksperimentu, sploh ne pomislimo."

In kako odprti bodo kandidati, ko bo v oddaji govora o njihovi spolnosti? "Pri večini je tako, da je pogovor o spolnosti težak, da izbirajo besede, da ne najdejo pravih besed, imamo pa tudi take kandidate, ki so zelo odprti, kar je bilo meni zelo všeč. Da smo ženske samostojne v svoji intimi, da spregovorimo, kaj nam je všeč, da si želimo intime. Tako da sem bila pozitivno presenečena," je razkrila Eva Ostrouška. Več v zgornjem videu.

Celoten pogovor s kulturologinjo in razbijalko tabujev Evo Ostrouško iz oddaje Jutro na Planetu najdete tudi na Planeteka.si.

Oddajo Jutro na Planetu si lahko ogledate od ponedeljka do sobote ob sedmi uri. Nov televizijski šov Poroka na prvi pogled prihaja na Planet že v ponedeljek, 28. februarja, ob 20.45. Ne zamudite!

