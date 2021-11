Drzna napoved Mikiča: se jim bo maščevala? #video

Pred nocojšnjo tekmo bodo člani rdeče ekipe imeli občutno prednost. Na včerajšnji tekmi za bonus so si namreč priborili sedem sekund prednosti na vsakem dvoboju v prvih dveh krogih.

Člani ekipe Triglav so pred tekmo zaradi prednosti zelo samozavestni in verjamejo, da bi tudi nocoj lahko nadaljevali niz neporaženosti v tem tednu, čeprav Franko meni, da bo ta tekma malenkost bolj napeta kot druge. Da je prednost dovolj velika, je prepričan tudi Igor Mikič - Mišica, ki je nekoliko drzno napovedal gladko zmago Triglava. "To bo nova zmaga, ker imamo sedem sekund prednosti. To je ogromno in težko nas bo ujeti." Več v zgornjem videu.

Ostali so bili pri napovedih nekoliko bolj previdni, saj menijo, da je velika prednost na štartu lahko varljiva in lahko ekipo uspava.

Ali se bo drzna napoved Mikiča o gladki zmagi na poligonu Potopljeni zmaj Triglavu maščevala, bo jasno v nocojšnji oddaji Exatlon, kjer bomo izvedeli tudi, kdo od tekmovalcev se bo za obstanek v šovu moral bojevati v izločitvenem dvoboju.

