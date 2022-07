Žan Papič bo gostil odbojkarice in nogometaše

Nova oddaja Družinskega dvoboja bo tokrat športno obarvana. Za nagrado se bodo potegovale dolgoletne prijateljice, ki jih druži ljubezen do odbojke: Odbojkarice. Nastopile bodo pod vodstvom glave družine in trgovke Ane, ob njej bodo še frizerka Janja, administratorka Irena ter procesna tehnologinja in vsestranska športnica Barbara.

Na drugi strani jih v polni pripravljenosti čakajo Nogometaši, mladi upi ND Slovan s študentom in vratarjem Darkom, navdušencem nad latinoplesi Fabiem, študentom turizma in kapetanom na nogometnem igrišču Tadejem ter študentom ekonomije in glavo skupine Nikom.

Katera družina bo uspešnejša pri ugibanju in kako je na posamezna vprašaja odgovorilo sto Slovencev, preverite v nocojšnji oddaji Družinski dvoboj.

Družinski dvoboj z voditeljem Žanom Papičem je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Od ponedeljka do četrtka ob 21. uri pa lahko na Planetu spremljate najnovejšo sezono avstralske različice šova Poroka na prvi pogled. Zamujene oddaje najdete na Planeteka.si.

