Lepa igralka priznava: Bedno je biti normalen lik in huda bejba #video

Na snemanju humoristične serije Dragi sosedje poteka osebni boj, a ne takšen, ki bi nas moral skrbeti. Sosedje že četrto sezono na hudomušen način predstavljajo medsosedske odnose v večstanovanjskem bloku in v tem času so imeli veliko priložnosti, da so se zelo dobro spoznati med sabo in tudi s svojimi liki.