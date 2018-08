Dragi sosedje se vračajo z novo sezono

Dragi sosedje bodo že s četrto sezono na hudomušen način nastavili ogledalo medsosedskim odnosom v tipični stanovanjski stavbi. Najbolj smešen blok televizijske jeseni prinaša še več klasičnih sosedskih zamer, malo skravžljanih živcev, ščepec prepirov in obrekovanj, pa tudi prijateljskih podvigov, obilo zapeljevanja, nekaj nesporazumov in predvsem veliko smeha.

Bo Sari v novi sezoni le uspelo očarati dr. Goloba?

Nova sezona prinaša tudi spremembo v igralski zasedbi, saj bosta zakonca Pliberšek dobila "novega" sina. Igralski zasedbi se je v vlogi Leona Plibrška pridružil mladi Matic Jamar. Ostale obraze gledalci že dobro poznajo: starokopitna zakonca Pliberšek sta Marko Miladinović in Vesna Slapar, strastni parček Suzana in Andrej sta Tina Gorenjak in Nenad Nešo Tokalić, Suzaninega sina Nika pa igra Mak Tepšić. Neodgovorna študenta Luka in Boris nas zabavata v podobi Maria Ćulibrka in Jerneja Kogovška, soseda Sara, ki jo zaman osvajata, je Inti Šraj, tu je še gospod Gazivoda, ki ga igra Zoran Cvijanović, pa nenavadna zakonca Puh, ki sta ju upodobila Mojca Fatur in Miha Bezeljak, medtem ko gospoda Zakrajška, lastnika večine stanovanj v bloku, igra Jaša Jamnik, njegovo nenasitno soprogo pa Aleksandra Balmazović. V četrti sezoni bo znova z nami tudi nenavadna gospa Čužnik (Desa Muck).

Matic Jamar kot Leon in Vesna Slapar kot njegova mama Marta Pliberšek

Prve skeče z najboljšimi sosedi si lahko na Planetu ogledate že v torek, 4. septembra, ob 18.30, gledalci pa se bodo lahko Dragim sosedom nasmejali od ponedeljka do petka ob isti uri.

Drage sosede lahko podprete tudi na Facebooku.