Niso več samo sodelavci, ampak zelo dobri prijatelji! #foto

Po štirih sezonah druženja na snemalnem prizorišču so se med igralci serije Dragi sosedje spletle čisto prave prijateljske vezi, kar vsi po vrsti z veseljem poudarijo. Kot je povedala Inti Šraj, ki v seriji nastopa v vlogi zapeljivke Sare, je zato toliko težje, ko se morajo po skoraj dveh snemalnih mesecih posloviti: "Z ekipo smo zelo povezani, tako da je, ko je snemanja konec, res težko. Težko je oditi domov. Prav zamerim jim, da so tako simpatični in prijazni."

Ker gre za humoristično serijo, ni treba posebej poudarjati, da je med snemanjem vedno polno smeha. Kot je pojasnil Marko Miladinović, je razlog predvsem v tem, da igralci med snemalnimi dnevi živijo skupaj in jih skupaj preživljajo, zato se res dobro poznajo in vejo, kaj je komu smešno. To včasih ne vodi samo v ponavljanje, ampak potrebujejo kar nekaj časa, da se zberejo in lahko nadaljujejo snemanje.

15-letni Matic Jamar, ki bo prevzel vlogo Leona Pliberška.

V novi sezoni se v blok Dragih sosedov vrača tudi gospa Čužnik, ki jo igra Desa Muck: "Prejšnjo sezono, ko nisem mogla sodelovati na snemanju, sem se doma močno cmerila. Zelo se navežeš na igralce in na vso ekipo, tako da se je bilo super vrniti." Je pa v igralski ekipi še ena novost. Pridružil se ji bo 15-letni Matic Jamar, ki bo prevzel vlogo Leona Pliberška.

Prvi del nove sezone Dragih sosedov si lahko ogledate danes ob 18.30 na Planet TV, gledalci pa se bodo lahko najbolj odbitim sosedom smejali od ponedeljka do petka ob isti uri.