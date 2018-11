Vid in Tea pokazala pevski talent #video

Čeprav naj bi med staro- in novoselci Bara vladala tekmovalnost, sta se Vid in Tea odlično ujela. Svetlolaska se je lotila generalnega čiščenja stanovanja, ki je bilo precejšen zalogaj, Vid pa se je med tem lotil manjših gospodinjskih del in kuhanja. Da sta si popestrila delo, pa sta skupaj tudi prepevala na ves glas in pokazala svoje pevske sposobnosti. Kako je bilo slišati njuno petje, si poglejte v spodnjem videoprispevku.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.