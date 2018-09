V Baru hčerka Andrijane Starine Kosem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med tistimi, ki se bodo poskušali dokazati v najboljšem Baru na Planetu, je tudi hči nekdanje državne sekretarke na ministrstvu za gospodarstvo Andrijane Starine Kosem, Katarina Kosem. 25-letna Katarina je prepričana, da je treba igrati po pravilih in ceniti življenje, ki nam je dano.

Že nocoj se bo v Bar vselilo novih sedem tekmovalcev. Vselitev lahko ob 21. uri v živo spremljate na Planetu. Ne zamudite!

Pri komaj 25 letih ima veliko gostinskih izkušenj, saj vodi družinsko kavarno. A Katarina ima še večje ambicije. Želi si ustvariti nekaj povsem svojega, kar bi bilo le njeno in kjer bi vodila posle po svoje. Pravi, da se njeno življenje že od nekdaj vrti okrog gostinstva in da se je v šov prijavila predvsem zato, ker je željna novih izkušenj in znanj na tem področju.

Čeprav na prvi pogled deluje malce zadržana, ni tako. Je družabna in komunikativna, zelo rada ima živali. Ob podrobnejšem pregledu njenega profila na Facebooku se izkaže, da ima Katarina slovenski javnosti zelo znano mamo. Je namreč hči Andrijane Starine Kosem, nekdanje sekretarke na ministrstvu za gospodarstvo, o kateri se zadnja leta v medijih precej govori in piše.

Več o Katarini pa v spodnjem videu:

Resničnostni šov BAR lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 21. uri, v soboto pa bo oddaja v živo na sporedu že ob 20. uri.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.