Barovec, ki je reševal življenja in imitiral znane Slovence #video

Eden najbolj radoživih tekmovalcev z mnogimi talenti je prav gotovo Matej Virag. V preteklosti je namreč delal kot reševalec in voznik reševalnega vozila, poleg tega pa odlično imitira tudi znane osebnosti, kot sta Jože Potrebuješ in Janez Janša.

Že nocoj se bo v Bar vselilo novih sedem tekmovalcev! Vselitev lahko ob 21. uri v živo spremljate na Planetu. Ne zamudite!

Z imitatorskimi sposobnostmi je na prvi oddaji v živo navdušil tudi voditeljico Jasno Kuljaj, ko je skušal posnemati najbolj znanega člana zasedbe Čuki Jožeta Potrebuješa. A ne le to, ko se je Jasna naredila, da pada v nezavest, da bi preizkusila njegove reševalske sposobnosti, je brez oklevanja počepnil k njej in ji pokazal, kako se stvari streže. Nekaj časa je namreč delal kot reševalec in voznik reševalnega vozila, medtem ko veliko izkušenj z gostinstvom nima. Razkriva, da je stregel le na kakšni gasilski veselici.

Je miroljubne narave in pravi, da se v Baru najbolj boji konfliktov. Nikakor se namreč ne želi pretepati ali kregati. Za goste v baru pa bi najraje imel kar svoje prijatelje in družino. Pa tudi če bo uspel splesti kakšne bolj pristne vezi s katero od obiskovalk ali sotekmovalk, bo vesel, še brez zadržkov priznava.

