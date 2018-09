Barova romanca končana, domov odhaja Žiga

Nocojšnja oddaja je bila precej napeta. Veliko perečih vprašanj je bilo treba razčistiti. Med drugim je Erik pojasnil, da med njim in Jasmino zares nič ni bilo in da sta le prijatelja, govorili so tudi o tem, ali v baru kdo denar pospravlja v svoj žep. A glavno vprašanje večera je bilo: kdo zapušča boj za 50 tisoč evrov? Lara ali Žiga? In gledalci ste odločili, da domov odhaja Žiga!

Tokratna oddaja v živo je bila prva oddaja, v kateri sta se dva tekmovalca pomerila na vročem stolu. In da je bilo vse skupaj še bolj napeto, sta bila nasprotnika nihče drug kot Barova golobčka Lara in Žiga. Kmalu po uvodnem pozdravu voditeljskega para Jasne Kuljaj in Domna Kumra sta tako tekmovalca zasedla svoja vroča stola, hkrati pa dobila priložnost pojasniti stvari, ki so jima jih ob nominaciji očitali preostali.

Največ očitkov ob nominacijah je bila Lara deležna zaradi pitja alkohola in jemanja po mnenju sotekmovalcev prevelike količine tablet, ki so jih dobili zaradi prehladov in slabega počutja. "Moram reči, da sem od veliko sotekmovalcev pričakovala minus, trije so me presenetili: Kristian, Tea in Erik. Ne morem jim zameriti, ker sem imela res katastrofalen teden. Sem se pa od nominacij naprej res trudila pokazati v pravi, boljši luči," je povedala ob tem, ko je sedla na prvi vroči stol.

Voditeljski par Jasna Kuljaj in Domen Kumer Foto: Ana Kovač

Na drugi vroči stol je za tem, ko ga je izbral Sandi, ki je na dan nominacij prejel največ plusov, sedel Žiga. Ta je ob tem povedal: "Razumem, zakaj sem danes na stolu. Prvi teden se tudi jaz nisem izkazal." Dodal je, da bi, če bi sam moral določiti nekoga za drugi vroči stol, tja posedel tistega, ki bi imel drugi največ minusov.

Seveda voditelja nista mogla mimo vprašanja, kaj se dogaja z njima oziroma v kakšni fazi je njun odnos. "Midva sva zelo dobra prijatelja. Res sva se dobro spoznala tukaj notri," je izjavila Lara in požela smeh ter zbadanje voditeljev. "O, ja, zagotovo sta se dodobra spoznala ..." sta jima odvrnila Jasna in Domen. Žigi je med pogovorom o tej temi postalo tako vroče, da je moral kar sleči suknjič.

Barovci z menedžerjem Emijem Foto: Ana Kovač

Sledilo je še eno neizogibno vprašanje: kaj bo z njima zdaj, ko eden zapušča Bar? "Mislim, da bi bilo lepo, če bi se videla in podružila tudi zunaj. Ker tukaj med štirimi stenami je vse drugače," je tokrat povedala Lara, ki jo je prejšnje dni vprašanje, kaj bo v prihodnosti z njima, spravljalo v hud bes.

Naslednja "na tapeti" sta bila Katarinin nenadni odhod in še bolj nenadna vrnitev. Na vprašanje voditeljev, kje je dobila motivacijo za vrnitev, je odgovorila: "Podporniki in starši so bili tisti, ki so me prepričali, da ne vržem puške v koruzo. Pravzaprav sem prišla samo do vhoda v bar, pa sem se že obrnila. Po telefonu sem govorila z mamo, ki mi je rekla, da to nisem jaz. In sem se odločila vztrajati." Povedala je še, da je bila njene vrnitve najbolj vesela Noemi, najmanj pa se je je razveselila Lara, je razkrila.

Kazensko je Katarina dobila nalogo, da čisti stanovanje. Povedala je, da je bila to zelo težka naloga, ker je pospravljati in čistiti za 13 tekmovalci res zahtevno. "Sploh ker je Žiga imel sredi noči svoje kuharske pohode in pekel po dva velika piščanca," je dodala.

Katarina je morala pojasniti svoj odhod in nenadno vrnitev v Bar. Foto: Ana Kovač

Nato je bil čas, da skupaj pokomentirajo še novi vodji. To sta Erik, ki vodi črne, in Kristian, ki vodi bele. Prejšnji vodja Sandi je ob tem izpostavil, da je njuna težava za zdaj v tem, da premalo komunicirata in sodelujeta. Kristian je povedal, da se je za vodjo javil sam in da ima njegova skupina 100-odstotne možnosti za zmago. Erik je povedal, da je bil kot vodja malce odsoten, ker je tudi zbolel, a je prav tako verjel v zmago svoje ekipe.

Prav Erik pa se je v tem tednu znašel sredi še ene zgodbe, ki je bila pravzaprav tudi povod za Erikovo slabo voljo in odsotnost. Šlo je za "posteljne aktivnosti" z Jasmino. "Med nama z Jasmino ni čisto nič in sva samo prijatelja. Lahko tudi sotekmovalci potrdijo, da se med nama nič ne dogaja," je povedal v svoj zagovor. Dodal je, da je tudi njegovo dekle prišlo v lokal in da sta se pogovorila ter da mu je uspelo pomiriti situacijo. "Zgodilo se ni nič in se tudi ne bo. Je premlad in še blond, tako da res ni zame," pa je dodala Jasmina. Lara se je ob tem samo sladko nasmejala. "Morda pa je bil Erik pijan in potem pač ..." misli ni hotela dokončati.

Erik je pojasnil, da se z Jasmino ni zgodilo nič. Foto: Ana Kovač

Nato je bilo treba razčistiti še eno zelo resno stvar: denar v denarnicah ni bil preštet ob koncu izmene in zmanjkalo je osem evrov. Ker je bil Erik odgovoren za to, je od menedžerja Emija dobil opozorilni karton. "Kot sem že rekel, z glavo nisem bil pri stvari, zato nisem opravil dela, kot bi ga moral. Tako da nič ne zamerim Emiju, je naredil prav. To mi je potem dalo motivacijo za naprej," je povedal Erik.

Nekaj strank lokala je ob tem opozorilo, da nekdo toči pijače in ne izdaja računov. Torej naj bi nekdo denar pospravljal v svoj žep. A ko je beseda nanesla na to temo, so bili vsi tiho in tekmovalca, ki ga sumijo, niso hoteli izpostaviti. Žiga je le povedal, da je to nekdo, ki je imel podobne težave v prejšnji službi.

Ob tem je Jasna razkrila, da je imela Sara skrito nalogo, in sicer vse skupaj prikrito spremljati in raziskati, kdo je tat med barovci. "Zato sem tudi imela edina telefon, pod pretvezo, da snemam in fotografiram za promocijo, a v resnici bi morala priti stvari do dna. Pa nimam zadostnih dokazov, da bi osebo, ki jo sumim, izpostavila," je povedala. Ko sta voditelja hotela na vsak način izvedeti, kdo je osumljenec, pa se je malce razhudil Emi in opozoril, da so to resne obtožbe: "Tekmovalci so že tako in tako medijsko izpostavljeni in na nekoga kazati s prstom brez dokazov ni šala. S tem lahko nekomu uničimo življenje."

Ko sta morala Lara in Žiga pozvati gledalce h glasovanju zanju, je Žiga presenetil. "Jaz imam počasi dovolj. Pol ciljev mi je uspelo izpolniti, pol ne, ampak bi šel domov. Tako da vsi, ki ste hoteli glasovati za to, da naj jaz ostanem v Baru, raje svoj glas oddajte Lari," je rekel. Foto: Ana Kovač

Ta teden so imeli barovci tudi prav posebno nalogo. Ustvariti so morali čisto svoj koktajl in prav vse njihove stvaritve boste lahko obiskovalci lokala tudi naročali. A to je bilo hkrati tekmovanje, zmagovalec pa je dobil prav posebno nagrado. Kakovost koktajlov, ki so jih ustvarili tekmovalci, sta ocenjevala Tomaž Fartek, barmen leta 2018, ter Tina Pirnat, profesionalka na področju koktajlov in diplomantka Evropske bartenderske šole, ki posluje in meša koktajle na relaciji Slovenija–Las Vegas.

Za zmagovalca tedenske naloge je žirija izbrala Gregorja Junteža, njegova velika nagrada pa je imuniteta, ki ga bo v prihodnjem tednu varovala pred vročim stolom. Emi je dodal, da se tedenska naloga pravzaprav podaljšuje za en teden, ker je treba sestavine koktajlov dodelati in nekatere mešanice malce poenostaviti, sicer bo koktajle težko pripraviti, ko bo v lokalu veliko gostov.

Ker je zmagovalec tedenske naloge - pripravil je najboljši koktajl -, je Gregor prejel imuniteto. Prihodnji teden bo varen na nominacijah. Foto: Ana Kovač

Noemi je pred dvema dnevoma praznovala rojstni dan, zato so jo v baru obiskali družina in prijatelji, včeraj pa je imela tudi čisto svojo r'n'b zabavo. Za dobro vzdušje je poskrbel DJ Josh Somen s svojim r'n'b konceptom CRUSH, trije sotekmovalci pa so jo presenetili, ko so se oblekli v baletke in zaplesali okrog nje.

Za salve smeha v oddaji pa je poskrbel posnetek Maruše, ki je en večer malce pregloboko pogledala v kozarec in se povsem sprostila. V smehu je na prikupen prispevek o sebi rekla le, da se sicer ne napije pogosto, da kaj več pa ne bo komentirala.

Nato je napočil čas za razglasitev zmagovalne ekipe tega tedna, tiste, ki je zaslužila več denarja. Zmaga ji je prinesla varnost pred nominacijami v tednu, ki prihaja. A to še zdaleč ni vse. Zmagovalci bodo v ponedeljek odšli na izlet v Vinsko klet Kmečke zadruge Metlika. Slavila je črna ekipa, ki jo je vodil Erik, razliko v prihodkih pa so po podatkih Emija naredili v prvem večeru.

A vse nas je še bolj zanimalo, kdo je veliki zmagovalec dvoboja vročih stolov. Lara ali Žiga? Izkazalo se je, da ste gledalci, ki ste vse od srede pa do nocoj glasovali o tem, kdo naj ostane v boju za 50 tisoč evrov, odločili, da domov odhaja Žiga, Lara pa ostaja v šovu!