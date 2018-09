Emi o veliki otvoritvi bara: Moral sem malce zaropotati

Sinočnja velika uradna otvoritev bara na Kongresnem trgu 3 je lepo uspela, je dogajanje povzel Barov menedžer Emi Nikočević. Tekmovalci so se dobro pripravili na dogodek in lepo skrbeli za goste, a vmes je moral Emi malce zaropotati, ko je kazalo, da se bodo barovci in barovke preveč sprostili.

Nocoj ob 21. uri na Planetu ne zamudite nove epizode resničnostnega šova Bar, kjer boste videli, kaj vse se je dogajalo na uradni otvoritvi bara v središču Ljubljane. Med drugim ni manjkalo ne vročih poljubov ne hude krvi. Ne zamudite!

"Iskreno moram povedati, da sem s sinočnjo otvoritvijo zelo zadovoljen. Tudi gostje so bili več kot očitno zadovoljni. Tekmovalci so lokal odlično pripravili na veliki dogodek, Sandi, ki je bil izbran za prvega vodjo, jih je super vodil. Na začetku, ko so začeli prihajati prvi obiskovalci, so imeli malo treme, malo so bili živčni, ampak je potem vse lepo steklo," je povedal Emi.

So pa v določenem trenutku večera skoraj vsi barovci skrbeli za stranke po lokalu, namesto da bi izmenično enakomerno pokrivali rajone, ki so si jih razdelili. Takrat jih je moral Emi malce opomniti, kako je treba delati ter da se ne smejo preveč sprostiti in prepustiti zabavi, da ne bo sistem strežbe, ki so ga določili, začel razpadati.

"Rekel bi, da je bila otvoritev kot celota zelo uspešna in da so se razmeroma dobro držali, je pa zagotovo treba nekaj stvari še urediti. Predvsem manjka tista prava komunikacija med njimi. Konec koncev še niso delali skupaj in malo bo trajalo, da postanejo zares pravi tim. So pa zelo pridni in delavni, kar moram vsekakor poudariti," je še povedal Emi.

Več o otvoritveni zabavi pa si oglejte nocoj v novi epizodi resničnostnega šova Bar na Planetu ob 21. uri. Med drugim boste videli, kakšna presenečenja so tekmovalci pripravili obiskovalcem in kdo vse jih je prišel podpret na veliko otvoritev.