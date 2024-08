V Podčetrtku bodo popoldne po desetletjih propadanja znova slovesno odprli prenovljene prostore gradu, sicer enega od zgodovinskih draguljev občine. Investicijo so izvedli s pomočjo evropskih in državnih sredstev v sklopu projektov Grajska pot v destinaciji Podčetrtek in Doživetje grajskega razgleda.

Grad v Podčetrtku je svojo zadnjo večjo prenovo doživel davnega leta 1874, nato pa je leta prehajal iz roko v roke, pri čemer je izgubil velik del nekdanje slave. Z nakupom objekta s strani občine leta 2020 se je vendarle začelo novo obdobje, s čimer so preprečili njegovo nadaljnje propadanje in omogočili ponovno oživitev.

Pred tremi leti so začeli z obsežnimi obnovitvenimi deli in urejanjem okolice, kar je bilo nujno potrebno za ohranitev arhitekturne vrednosti gradu. Danes bodo tudi uradno naznanili zaključek dveh ključnih projektov, 460.000 evrov vredne prenove grajske poti, za katero so prejeli tudi dobrih 280.000 evrov iz sklada Trajnostnega razvoja slovenskega turizma, ter 2,5 milijona evrov vredne ureditve grajskega razgleda, za kar so več kot 1,6 milijona evrov prejeli od ministrstva za kulturo.

Foto: spletna stran Občine Podčetrtek Za infrastrukturno ureditev poti do gradu je poskrbelo podjetje Gaal gradnje, za digitalizacijo družba ART rebel 9, s pomočjo sredstev iz javnega razpisa za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanja kulturnih doživetij v slovenski turizem pa sta za prenovo gradu in digitalizacijo poskrbeli podjetji Ges in TSE. Prenova bo obiskovalcem omogočila popolnoma novo izkušnjo virtualnega in resničnega razgleda, ki se razprostira čez obsoteljsko-kozjansko pokrajino, vse do sosednje Hrvaške.

Na gradu novi turistični produkti

Kot poudarjajo na občini Podčetrtek, je grad zdaj temeljito obnovljen in programsko obogaten. V sklopu prenove so razvili nove turistične produkte – interaktivno doživetje Četrtkova sodba, opazovalnico s premičnim interaktivnim zaslonom in odzivno opazovalnico ter dva potencialna turistična produkta, in sicer grajsko pojedino ter grajsko poroko.

Foto: spletna stran Občine Podčetrtek Grad tako kot prenovljeni prostor ne predstavlja le ohranjanja zgodovine, ampak služi kot vitalni element lokalnega gospodarstva, ki že zdaj privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine ter prispeva k razvoju celotne skupnosti, so dodali na občini.

Na kavo na grad

Od nedelje bosta tako grajska kavarna in razgledna terasa znova odprti za vse obiskovalce, kar po besedah župana Petra Misje obljublja novo poglavje ključne točke kulturnega in turističnega razvoja regije.

"Kljub temu, da imamo v občini bogate izkušnje z realizacijo projektov, je že sam nakup propadajočih objektov – gradu, kašče in stare hiše, predstavljal veliko težavo," je dejal Misja, ki je vesel, da so z obema projektoma, sofinanciranima iz evropske in državne mošnje, naredili velik premik pri ohranjanju kulturne dediščine in razvoju turizma.