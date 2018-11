"Eksanje" piva se za barovca ni dobro končalo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bitka med ekipama starih in novih barovcev se tudi v novem tednu nadaljuje. Tokrat so se barovci pomerili v hitrostnem pitju piva. Dekleti sta z nalogo zlahka opravili, veliko slabše pa sta jo odnesla fanta.

Še dva tedna se bosta ekipi starih in novih barovcev merili med seboj v zaslužku in na različnih izzivih. Zmagovalna ekipa bo lahko nadaljevala boj za 50 tisoč evrov, poraženci pa bodo morali zapustiti šov.

V izzivu, v katerem so se barovci pomerili v hitrostnem pitju piva, sta svoji ekipi najprej zastopali Tea in Nika. Pollitrski kozarec hmeljevega napitka Niki ni povzročal večjih težav in z lahkoto je premagala Teo.

Nato pa sta se pomerila še Gregor in Srečko. Gregor je zelo hitro začel, pri drugem kozarcu pa se mu je popolnoma ustavilo. Srečko ga je ujel in nato še prehitel. Najhujše je sledilo po koncu izziva, saj se ne zmagovalec ne poraženec po popitih kozarcih piva nista počutila najbolje. Gregor je takoj odhitel na stranišče, Srečko pa si je moral pomagati z vodo. Njun dvoboj je sicer močno zabaval preostale tekmovalce in tudi Emi je s težavo zadrževal smeh.

