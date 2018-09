Barovka Lara očitno z Žigo vendarle ni zaključila

Čeprav se poznata komaj dva tedna, se je v odnosu Lare in Žige zgodilo več kot kakšnemu drugemu paru v več mesecih. Najprej sta se divje predala strastem, potem sta prešla na nežnejše izkazovanje naklonjenosti, sledil je prvi ljubezenski konflikt, ki ga je sprožil obiska neznanega fanta. Ta je minuli teden v baru obiskal Laro, a se je izkazalo, da ga pozna tudi Žiga - in to že 15 let, saj prihajata iz iste vasi.

Ker je Lara v sobotni oddaji v živo povedala, da ne ve, v kakšnem odnosu je trenutno s tem fantom, katerega identitete ni želela razkriti, in da upa, da jo bo počakal do dne, ko pride ven iz šova, je Žiga od Lare želel izvedeti, ali sploh imata prihodnost skupaj tudi zunaj Bara. Hkrati ji je dal vedeti, da noče biti druga izbira. To je Laro spravilo v slabo voljo in je izgubila živce ter Žigi zabrusila, da se ne bo več ukvarjala z njim in da se bo posvečala le sama sebi. Ter da je z njim zaključila.

A očitno sama s sabo ni zdržala prav dolgo, saj se je kmalu spet vrnila v Žigov objem. Pravzaprav se je jutro po nominacijah, kjer sta Barova golobčka izvedela, da se bosta prav onadva to soboto soočila na vročih stolih in da bo eden od njiju moral zapustiti šov, znova zbudila v njegovem objemu.

Kdo bo tisti, ki bo moral to soboto domov? O tem odločate vi, svoj glas pa lahko oddate že zdaj. Kako, preverite tukaj!

Več zanimivega dogajanja v resničnostnem šovu Bar pa ne zamudite že nocoj, v novi epizodi, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planetu.