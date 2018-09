Barovca Kristiana zapeljala seksi Avstralka! #video

Ko gre za krešenje iskric, vsi pozabijo, da jih gledamo. Kiki je v Baru spoznal seksi Avstralko in ob njenih čarih in zapeljevanju popolnoma pozabil na to, kaj govori in počne pred kamero.

Pordečela lička, živčno prestopanje in vrtenje okoli zapeljive dekline, kot maček okoli vrele kaše - tako smo videli Kikija ves čas od trenutka, ko je zagledal Avstralko. Zapeljivka je v Bar prišla še z dvema prijateljicama in oči takoj vrgla na sramežljivega Kristiana. Hitro so se spoznali, nekaj skupaj spili in se začeli pogovarjati o Baru, plesu in poljubih.

Kiki je brez zadržkov Gregu priznal, da ga je popolnoma prevzela in da se komaj zadržuje, saj pred kamerami govori stvari, ki so po njegovem mnenju precej neprimerne.

Črnolaska ima zelo močan avstralski naglas, zato se je Kiki precej mučil, da jo je razumel. Na trenutke je bilo prav boleče, saj ga je vprašala, ali jo želi poljubiti, in je ni razumel. Poskrbel je, da je bilo zaradi njegove slabe angleščine in nerodnosti tudi veliko smeha.

Ali sta Kiki in Avstralka Natalie našla skupni jezik, pa si poglejte nocoj v oddaji Bar ob 21. uri na Planetu.