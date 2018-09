Še en hud obračun med barovkama: po zraku so leteli stoli #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V resničnostnem šovu Bar je bilo v zgodnjih jutranjih urah spet zelo napeto. Med barovkama so najprej padale težke besede, nadaljevalo pa se je s pljuvanjem, razbijanjem kozarcev in metanjem stola ...

Strasti se v resničnostnem šovu Bar, kot kaže, še vedno niso pomirile. Spet je izbruhnil zelo hud prepir, ponovno pa je bila vpletena Lara.

Potem ko se je včeraj zapletla v prepir z Jasmino, ki se je končal s fizičnim obračunom in izključitvijo Jasmine iz šova, se je Ljubljančanka tokrat sprla s Katarino.

Dekleti sta se že čez dan večkrat sprli, zvečer pa je spor dosegel vrelišče. Med njima so najprej padale težke besede, kasneje pa se je vse skupaj stopnjevalo.

Kri je tekmovalkama dokončno zavrela, ko sta začeli govoriti o starših druga druge. Vreščanje, pljuvanje, grožnje, razbiti kozarci in leteči stoli ... V spor so morali poseči celo sotekmovalci, ki so dekleti le s težavo spravili narazen.

Kaj je privedlo do še enega hudega spora v Baru in ali bo tudi tokrat katera od tekmovalk morala zapustiti šov, izveste v nocojšnji oddaji ob 21. uri na Planetu.