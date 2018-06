Antibiotiki izgubljajo vojno z bakterijami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odkritje prvih antibiotikov pred 110 leti je pomenilo velik napredek v medicini. Vse večja in včasih tudi pretirana raba je povzročila razvoj bakterij, ki postajajo odporne tudi proti najmočnejšim antibiotikom. Pred dvema letoma so antibiotiki tudi v Sloveniji izgubili vojno s kolistinom - zdravilom, ki ga predpisujejo kot zadnje upanje za ozdravitev bakterijskih okužb.

V zadnjih letih se pogosto pojavlja izraz superbakterije. Gre za bakterije, ki so odporne za večino antibiotikov, in to prav zaradi njihove pretirane uporabe.

Kot je za oddajo Dan. povedala doktorica Beth Bell iz Centra za nadzor bolezni in preventivo v Washingtonu, je zelo pomembno, da antibiotike uporabljamo samo ob pravem času in v predpisanih odmerkih. Čezmerna uporaba antibiotikov namreč lahko povzroči, da bakterije postanejo odporne nanje.

Kako razviti učinkovito protimikrobno zdravilo, pa je raziskovalo tudi 35 perspektivnih študentov naravoslovnih smeri. Mladi znanstveniki so spoznavali nove pristope k zdravljenju. Strokovna komisija je na koncu izbrala tri, ki so se najbolj izkazali pri prenosu pridobljenega znanja v prakso. Več o antibiotikih in odkritjih mladih raziskovalcev pa si poglejte v odlomku iz oddaje Dan.