Zakaj je močno eksplodiralo v Nemčiji?

V industrijskem kompleksu v nemškem mestu Leverkusen so danes začeli preiskavo eksplozije, ki je v torek zahtevala dve smrtni žrtvi, še 31 ljudi pa je bilo poškodovanih, je danes sporočila kölnska policija.

Preiskovalci so lahko dva dni po eksploziji in požaru, ki ga je ta povzročila, vstopili v poslopje, je sporočil tiskovni predstavnik policije. Poleg policistov v preiskavi sodelujejo tudi kriminalisti, uslužbenci oblasti, pristojnih za okolje, in predstavniki podjetja Currenta, ki upravlja kompleks. Pri preiskavi si bodo pomagali tudi z brezpilotnimi letalniki.

Tiskovni predstavnik kölnske policije je povedal, da je vprašanje, ali bodo lahko vstopili v vse dele poslopja, saj obstaja nevarnost zrušitve in onesnaženosti s strupenimi kemikalijami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vzroka verjetno ne bodo našli takoj

Foto: Reuters Po njegovih besedah je malo verjetno, da bodo takoj ugotovili vzrok eksplozije.

Tožilstvo je sicer v sredo uvedlo preiskavo zaradi uboja iz malomarnosti. Preiskovali bodo tudi, ali je bila eksplozija posledica malomarnosti.

Odjeknila je v torek dopoldne v sežigalnici odpadkov v kemičnem industrijskem kompleksu v mestu Leverkusen na zahodu Nemčije. Po eksploziji je zagorel rezervoar, v katerem so bila shranjena klorirana topila. Pri tem sta umrla najmanj dva človeka, 31 jih je bilo poškodovanih. Že v sredo so iz podjetja Currenta sporočili, da za pet pogrešanih zaposlenih ni več upanja, da bi jih našli žive.