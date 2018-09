Odhajajoči ministri: na njivo med zelišča ali pa v stare službe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvih različicah ministrskih imen v ekipi Marjana Šarca se je pojavljalo kar nekaj starih imen iz vlade Mira Cerarja, na končnem seznamu pa so se znašli trije isti obrazi. Kje bodo svoje poti nadaljevali preostali, zdaj že nekdanje ministrice in ministri?

Vlada pod taktirko Marjana Šarca dobiva končno podobo. Peterica strank (LMŠ, SMC, SD, DeSUS in SAB) si je med seboj razdelila ministrstva, znana so tudi imena za njihove stolčke, 12. septembra pa jih čaka potrjevanje v državnem zboru.

Med 16 ministri iz vlade Mira Cerarja bodo na ministrskih mestih sedeli trije isti obrazi, preostali pa se v večini vračajo v stare službe ali pa bodo odšli v pokoj.

Milojka Kolar Celarc se vrača v pokoj. Foto: STA

Zdravstvena ministrica na njivo

Zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc, ki je vodila enega najbolj problematičnih ministrstev, se vrača v pokoj, od koder jo je leta 2014 v politiko potegnil Cerar. Pred tem ni bila članica nobene stranke, po volitvah pa se je včlanila v SMC. "Vrnila se bo na svoje njive med zelišča," so zapisali na ministrstvu za zdravje.

Žmavc v pokoj

V pokoj odhaja tudi minister brez resorja za Slovence po svetu Gorazd Žmavc. Svoj mandat je začel že v vladi Alenke Bratušek, pri Cerarju pa je slab mesec vodil tudi kulturno ministrstvo. V Krškem rojeni 71-letnik je v preteklosti deloval v številnih slovenskih podjetjih, prvi stik s politiko pa je imel na lokalni ravni na Ptuju.

SMC kandidatka za predsednico države nazaj na fakulteto

Maja Makovec Brenčič je med ministrovanje kandidirala tudi za predsednico države, vendar neuspešno. Foto: Ana Kovač S politiko je, kot kaže, zaključila tudi kandidatka SMC na predsedniških volitvah Maja Makovec Brenčič, ki je v vladi opravljala vlogo ministrice za izobraževanje, lani pa je nastopila tudi na predsedniških volitvah, kjer pa je dobila manj kot dva odstotka podpore.

Z ministrovanjem je začela leta 2015, potem ko sta ministrstvo v pol leta zapustili dve ministrici. Stanka Setnikar Cankar je odšla po tem, ko se je ugotovilo, da je bila v preteklih letih rekorderka po izrednih zaslužkih, njena naslednica Klavdija Markež pa je na položaju prebila le šest dni. Odstopila je, ker je bila njena magistrska naloga plagiat.

Makovec Brenčič pred tem ni imela izkušenj iz politike, zdaj pa se vrača na ekonomsko fakulteto, kjer je redna profesorica na področju mednarodnega poslovanja.

Boris Koprivnikar, minister v odhajajoči Cerarjevi vladi, še ne ve, kaj bo delal v prihodnosti. Foto: Ana Kovač

Koprivnikar še ni sprejel odločitve o prihodnjih izzivih

Kaj bo v prihodnosti počel minister za javno upravo Boris Koprivnikar, minister ni želel razkriti. Pred odstopom Cerarja je bil pod hudim pritiskom javnega sektorja, s katerim se je pogajal za zvišanje plač, vendar je nato kot vladni pogajalec v februarju odstopil.

Preden je postal minister, v politiki ni bil poznan. Leta 2010 je v občini Gorenja vas - Poljane kandidiral na listi SD za izvolitev v občinski svet, na parlamentarnih volitvah 2014 pa je nastopil na listi SMC in v krajnski volilni enoti zbral najnižji odstotek glasov med člani SMC.

"Minister Boris Koprivnikar sporoča, da bo informacijo delil z javnostjo, potem ko bo sprejel odločitev glede prihodnjih izzivov," so odgovorili z ministrstva.

Dolgo je bila v igri, da ostane

Mateja Vraničar Erman je finančno ministrstvo nasledila od Dušana Mramorja. Foto: STA Dolgo se je dozdajšnja finančna ministrica Mateja Vraničar Erman omenjala tudi v novi vladi, vendar je pretekli teden postalo jasno, da na tem mestu ne bo nadaljevala svojega dela.

Nadomestil jo bo Andrej Bertoncelj, ki zdaj sedi v upravi SDH. Kakšna bo vloga Vraničar Ermanove, ki je bila pred ministrskim delom državna sekretarka, še ni znano. Na tem mestu je nasledila Dušana Mramorja, ki je junija 2016 odstopil zaradi osebnih razlogov.

"Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman ima kot javna uslužbenka, ki je bila pred prevzemom funkcije na ministrstvu zaposlena za nedoločen čas, možnost ostati zaposlena na ministrstvu. Na kakšnem delovnem mestu in na katerem področju dela, pa je odvisno od dogovora z njenim naslednikom," so nam sporočili s finančnega ministrstva.

Prišla iz odvetniške pisarne, se tja tudi vrača?

Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar na naša vprašanja ni želela odgovarjati. V vlado Cerarja je prišla, potem ko je bila dejavna pri pisanju koalicijske pogodbe, predvsem na področju pravosodja in notranjih zadev.

Vesna Györkös Žnidar je pred vstopom v politiko delala v svoji odvetniški pisarni. Foto: STA Na volitvah ni kandidirala, po izobrazbi pa je pravnica. Diplomirala je leta 2001 v Mariboru, med drugim pa je delala na uradu za preprečevanje pranja denarja, Banki Slovenije in nazadnje, pred vstopom v politiko, v svoji odvetniški pisarni.

Javnosti je postala poznana, potem ko je zastopala enega od mariborskih vstajnikov, v pretekli vladi pa je doživela in preživela tudi prvo interpelacijo v sredini leta 2015.

Svojih načrtov o prihodnosti ni želel pojasnjevati niti minister za pravosodje Goran Klemenčič, ki na naša vprašanja ni odgovoril. Preden je postal minister, je bil šef komisije za preprečevanje korupcije, med mandatom pa se je neuspešno potegoval za mesto komisarja za človekove pravice Sveta Evrope.

Čeprav je bil dolgo v igri za ministra tudi v Šarčevi vladi, ima Peter Gašperšič še vedno zamrznjeno zaposlitev na ministrstvu za okolje in prostor. Foto: STA

Smerkoljeva še razmišlja, Gašperšič ima zamrznjeno zaposlitev

Brez odločitve o prihodnosti je tudi Alenka Smerkolj, ministrica brez resorja. Bila je pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo, pred tem pa je delovala kot državna sekretarka za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Po izobrazbi je profesorica francoščine in španščine.

Dolgo se je med možnimi ministrskimi kandidati za Šarčevo vlado omenjal tudi donedavni minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Na končni seznam se ni uvrstil, še vedno pa ima možnost vrnitve na ministrstvo za okolje in prostor, kjer je bil pred tem državni sekretar.

Služba čaka tudi Ireno Majcen, v Cerarjevi vladi ministrico za okolje in prostor. DeSUS jo je v Šarčevi vladi želel preseliti na stolček kmetijske ministrice, vendar je novi predsednik vlade to odločitev zavrnil, DeSUS pa jo je zamenjal z Aleksandro Pivec.

Majcnova bo po vsej verjetnosti svojo poklicno pot nadaljevala na Upravni enoti Slovenska Bistrica, kjer miruje njeno delovno razmerje. Končno odločitev bo sprejela v prihodnjih tednih.

Erjavec in Katičeva bosta le menjala

Karl Erjavec, Zdravko Počivalšek in Andreja Katič bodo tudi v novi vladi sedeli na ministrskih stolčkih. Foto: STA Jasno je, da bo prvak DeSUS Karl Erjavec z zunanjega ministrstva znova presedlal na obrambno ministrstvo, ki ga je v preteklosti že vodil. Pod njegovim vodstvom se je zgodila tudi sporna nabava oklepnih vozil Patrie.

Dozdajšnja obrambna ministrica Andreja Katič bo prevzela pravosodno ministrstvo, kjer naj bi jo rad videl predvsem saleški lobi v stranki SD.

Na istem stolčku bo ostal Zdravko Počivalšek, ki bo tudi v novi vladi ostal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Z ministrskega na sekretarski stolček in obratno

Zgornja trojica je ob dozdajšnjem premierju Cerarju, ki bo zunanji minister, tudi edina, ki bo stična točka obeh vlad. Med njimi bo še prvi mož SD Dejan Židan. Ta bo z ministra za kmetijstvo postal predsednik državnega zbora. Preostali ministri ne bodo več v vladi.

Med ministre se bo preselil tudi državni sekretar Jure Leben, ki bo prevzel ministrstvo za okolje in prostor, v nasprotno smer pa bo z ministrskega stolčka odšla Anja Kopač Mrak. Ta naj bi po novem zasedla mesto sekretarke na enem najbolj vročih ministrstvih v vladi – za zdravje.