Bo opozicija oblikovala alternativo Šarčevi vladi?

Potem ko je predsednik SMC Miro Cerar po zmagi na predčasnih državnozborskih volitvah leta 2014 oblikoval vlado, je največja opozicijska stranka SDS aprila 2015 NSi predlagala oblikovanje skupne vlade v senci.

NSi zavrnila pobudo SDS za oblikovanje skupne vlade v senci

Krščanski demokrati so povabilo SDS zavrnili. Takratna predsednica NSi Ljudmila Novak je dejala, da ima stranka že oblikovane strokovne odbore, ki dopolnjujejo njihov program, med drugim pa je opozorila, da se mora zaupanje med strankama, ki je bilo v preteklosti porušeno, povrniti.

Izvršilni odbor SDS je junija 2015 tako oblikoval nov strokovni svet stranke oziroma svojo vlado v senci, ki jo kot predsednik strokovnega sveta vodi predsednik stranke Janez Janša.

Potem ko je bil Aleš Hojs kot član NSi imenovan v strokovni svet SDS, so v NSi Hojsa pozvali, naj izstopi iz stranke. Hojsa so iz NSi izključili julija 2016. Foto: STA

Med člani strokovnega sveta SDS so tudi nekateri ministri iz obeh Janševih vlad. Nekdanji notranji minister Vinko Gorenak je predsednik odbora za pravosodje, nekdanji minister za gospodarstvo in minister za delo Andrej Vizjak vodi odbor za gospodarski razvoj in tehnologijo, nekdanji minister za infrastrukturo Zvonko Černač pa je na čelu odbora za infrastrukturo in prostor.

Razburjenje ob imenovanju Hojsa in odhod Rupla

Za največ razburjenja je ob oblikovanju Janševe vlade v senci poskrbelo imenovanje Aleša Hojsa, takrat še člana NSi, na položaj predsednika odbora za obrambo. V NSi so bili namreč prepričani, da bi moral Hojs pred imenovanjem v strokovni svet SDS izstopiti iz stranke. Nekdanjega ministra za obrambo so iz NSi izključili julija 2016, danes je član SDS.

Oblikovanje Janševe vlade v senci je poskrbelo za še eno presenečenje. Potem ko je vodenje odbora za zunanje zadeve v stranki prevzel evropski poslanec Milan Zver, je SDS zapustil vidni član in nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel.

Potem ko Dimitrij Rupel ni bil imenovan za predsednika odbora za zunanje zadeve v Janševi vladi v senci, je nekdanji zunanji minister zapustil SDS. Foto: Reuters

Dolgoletni vodja slovenske diplomacije je iz stranke izstopil po tem, ko ni bil imenovan v strokovni svet stranke oziroma na čelo strankinega odbora za zunanje zadeve.

Jelinčič: Logično je, da mora biti vodja takih projektov najmočnejša stranka

Ali bo SDS tudi po tokratnih volitvah vlado v senci oblikovala sama ali se bo pri tem povezala z NSi in SNS, za zdaj še ni znano. V SDS zadeve še ne komentirajo, vendar pa smo od predstavnikov drugih opozicijskih strank na desnici izvedeli, da pogovori o tej obliki opozicijskega sodelovanja še niso potekali.

"Pogovori v to smer za zdaj še niso stekli. Bomo videli, govoriti o tem, kaj bo, je težko. V Sloveniji se nekatere zadeve pripravljajo, pa se ne zgodijo, druge zadeve pa se ne pripravljajo, vendar se na koncu vseeno zgodijo," pravi predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.

Predsednik SNS Zmago Jelinčič je naklonjen ideji o oblikovanju skupne vlade v senci, ki bi jo sestavile SDS, NSi in SNS. Foto: Ana Kovač

Na vprašanje, ali bi moral biti pobudnik takšnega opozicijskega sodelovanja Janša, Jelinčič odgovarja, da je to logično. "Tako kot najmočnejša stranka oblikuje vlado, tako mora biti tudi najmočnejša stranka vodja takih idej in projektov," je prepričan prvak SNS.

Tonin: Oblikovanje skupne vlade v senci v tem volilnem sistemu ni smiselno

Tako kot v SNS tudi v NSi poudarjajo, da se pogovori o morebitnem skupnem oblikovanju vlade z drugimi strankami še niso začeli. Hkrati poudarjajo, da znotraj NSi že zdaj deluje vlada v senci, v okviru katere delujejo predsedniki strokovnih odborov za posamezna področja oziroma resorje.

Predsednik NSi Matej Tonin, ki je po izvolitvi na čelo stranke na položaju predsednika NSi-jeve vlade v senci zamenjal Ljudmilo Novak, sicer meni, da oblikovanje skupne vlade v senci zaradi proporcionalnega volilnega sistema ni smiselno.

Prvak NSi Matej Tonin meni, da oblikovanje skupne vlade v senci v proporcionalnem volilnem sistemu ni smiselno, saj je bistveno, da ima vsaka stranka čim širši kadrovski nabor. Foto: STA

"Če bi v Sloveniji imeli večinski volilni sistem, torej bi se dve stranki izmenjavali na oblasti, bi bilo oblikovanje vlade v senci smiselno. Ker pa imamo proporcionalni volilni sistem, je bistveno, da ima vsaka stranka čim širši kadrovski nabor," razlaga Tonin.

Po njegovih besedah bodo zato v stranki tako kot do zdaj tudi po letošnjih volitvah oblikovali svojo vlado v senci. "Gre za preslikavo posameznih ministrstev v obliki strokovnih odborov stranke. Predsednik strokovnega odbora, ki oblikuje svojo strokovno ekipo, je hkrati tudi kandidat stranke za ministra," pojasnjuje Tonin.

Levica ne bo oblikovala svoje vlade v senci

Medtem ko je Zmago Jelinčič naklonjen ideji o skupni vladi v senci, ki bi jo sestavljale SDS, NSi in SNS, pa stranke Levica, ki kljub projektnemu sodelovanju s Šarčevo manjšinsko vlado poudarja, da je opozicijska stranka, ne vidi kot mogočega partnerja v opoziciji.

"Levica glede na podpisane dogovore ni nič drugega kot koalicija. To, kar se gredo, je prerivanje oziroma dokazovanje nečesa, kar se ne da dokazati," je prepričan Jelinčič.

Čeprav je koordinator Levice Luka Mesec vladno ekipo Marjana Šarca pred dnevi označil za najmanj slabo izbiro v danem trenutku in poudaril, da so nekatera imena kandidatov za ministre za Levico razočaranje, so iz stranke sporočili, da ne bodo oblikovali svoje vlade v senci.