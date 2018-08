Marjan Šarec je v državni zbor vložil seznam ministrov

V Državni zbor je že vložena lista kandidatk in kandidatov za vlado @sarecmarjan. Podpisal sem terminski načrt njihovih predstavitev na matičnih odborih DZ, ki bodo od torka do četrtka naslednjega tedna. pic.twitter.com/KZGm0G5zhY — Dejan Židan (@ZidanDejan) August 30, 2018

Kdo bodo ministri

V Šarčevi vladi bo tako kot v dosedanji 16 ministrov, od tega dva brez resorja. V LMŠ za vodenje finančnega ministrstva predlagajo Andreja Bertonclja, za zdravstvenega Sama Fakina, za notranjega Boštjana Poklukarja in za ministra za javno upravo Tugomirja Kodeljo.

SD za vodenje izobraževalnega resorja predlaga Jerneja Pikala, za pravosodno ministrico Andrejo Katič, za kulturnega ministra pa Dejana Prešička. V SMC pa za gospodarskega ministra znova želijo Zdravka Počivalška, za ministra za okolje Jureta Lebna, za ministrico za delo Ksenjo Klampfer in za zunanjega ministra Mira Cerarja.

Barve SAB bodo v vladi zastopali Alenka Bratušek kot infrastrukturna ministrica, Marko Bandelli kot minister za kohezijo in Peter Jožef Česnik za Slovence po svetu. DeSUS pa za obrambnega ministra predlaga Karla Erjavca, za kmetijsko ministrico pa Aleksandro Pivec.

Novo vlado bi lahko dobili 13. septembra Pred potrditvijo na ministrsko funkcijo morajo kandidati prestati še zaslišanja pred pristojnimi odbori DZ. Ta so predvidena naslednji teden od torka do četrtka. Ob morebitnih negativnih ocenah predstavitve kandidatov lahko po poslovniku DZ predsednik vlade sicer te v treh dneh tudi še zamenja. Če do tega ne bo prišlo, bo predvidoma v četrtek, 13. septembra, sledila nova izredna seja DZ, na kateri bodo poslanci volili 13. slovensko vlado.

Med ministri tudi dva nekdanja premierja

Med 16 kandidati na listi sta dva z izkušnjami na mestu predsednika vlade, še štirje so v dosedanjem ali preteklih mandatih že opravljali ministrsko funkcijo, trije pa so v vladi delovali kot državni sekretarji. Skupaj s predsednikom vlade bosta ob potrditvi ministrskih kandidatur v vladi dva nekdanja župana. Dva med 16 ministri bosta brez resorja, med kandidati pa so štiri ženske.

Foto: STA

En minister ima več kot 70 let, en manj kot 40

Največ kandidatov, in sicer sedem, je starih med 40 in 50 let, štirje so stari 60 let in več, med njimi eden več kot 70. Manj kot 40 let pa ima en kandidat. V vladi bodo sodelovali tudi vsi predsedniki koalicijskih strank z izjemo predsednika SD Dejana Židana, ki je bil že izvoljen za predsednika DZ.