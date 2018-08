Opoldne bodo podpisali koalicijsko pogodbo

Stranke LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS bodo opoldne podpisale koalicijski sporazum o sodelovanju v vladi, ki jo bo vodil premier Marjan Šarec. Šarec se bo sicer pred tem sestal še s kandidati, ki jih na ministrsko funkcijo predlagajo v SAB in DeSUS, vložitev liste ministrskih kandidatov v DZ pa so napovedali za petek.

S koalicijsko pogodbo se stranke med drugim zavezujejo, da bodo spoštovale načela pravne države in medgeneracijske soodvisnosti. Predstavniki koalicije so večkrat izpostavili tudi zavzemanje za višjo stopnjo politične kulture in ravni komuniciranja, med največje prioritete pa so uvrstili ureditev razmer v zdravstvu.

Peterica strank, ki v DZ nima večine, je sicer sprva vodila pogovore o oblikovanju vladne koalicije z NSi, po umiku NSi pa so začeli pogovore z Levico. Ta se za vstop v vlado ni odločila, je pa s peterico strank sklenila protokol o sodelovanju in tako na glasovanju v DZ sredi avgusta že podprla Šarca za mandatarja. Hkrati se je tudi zavezala, da ne bo nasprotovala listi ministrskih kandidatov. Za potrditev liste je sicer v DZ dovolj večina navzočih poslancev.

16 ministrov, od tega dva brez resorja

V Šarčevi vladi bo tako kot v dosedanji 16 ministrov, od tega dva brez resorja. V LMŠ za vodenje finančnega ministrstva predlagajo Andreja Bertonclja, za zdravstvenega Sama Fakina, za notranjega Boštjana Poklukarja in za ministra za javno upravo Tugomirja Kodeljo.

SD za vodenje izobraževalnega resorja predlaga Jerneja Pikala, za pravosodno ministrico Andrejo Katič, za kulturnega ministra pa Dejana Prešička. V SMC pa za gospodarskega ministra znova želijo Zdravka Počivalška, za ministra za okolje Jureta Lebna, za ministrico za delo Ksenjo Klampfer in za zunanjega ministra Mira Cerarja.

S kandidati na predlog SD in SMC se je z izjemo Cerarja Šarec sestal v torek, danes pa se bo srečal še s kandidati SAB in DeSUS. Barve SAB bodo v vladi zastopali Alenka Bratušek kot infrastrukturna ministrica, Marko Bandelli kot minister za kohezijo in Peter Jožef Česnik za Slovence po svetu. DeSUS pa za obrambnega ministra predlaga Karla Erjavca, za kmetijsko ministrico pa Aleksandro Pivec.