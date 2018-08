Mesec: Nekatera imena so za Levico razočaranje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V stranki Levica predlagano vladno ekipo ocenjujejo kot najmanj slabo glede na volilni rezultat. Bolj kot imena ministrov jim je pomembno, kaj bo kateri od njih počel in ali se bo držal koalicijske pogodbe.

Koordinator Levice Luka Mesec je danes komentiral včeraj predstavljene ministrske kandidate v manjšinski vladi Marjana Šarca. "Za to ministrsko ekipo velja podobno kot na splošno v politiki. Ponavadi na mizi nimamo več dobrih možnosti, ampak samo slabe v različnih odtenkih. Za to vlado lahko rečem, da je najmanj slaba v dani situaciji oziroma po danem volilnem rezultatu," je dejal Mesec.

Nekatera imena so za Levico razočaranje

Za Levico so nekatera predlagana imena razočaranje. "Po drugi strani pa je treba vedeti, da je bolj kot ime ministra pomembno, kaj bo ta na svoji funkciji počel," je prepričan Mesec. S prvo preizkušnjo se bodo kandidati po njegovih besedah spoprijeli že prihodnji teden, ko bodo zaslišani na matičnih odborih DZ. Takrat bodo v Levici tudi preverili, kako nameravajo kandidati spoštovati koalicijsko pogodbo ter ali se je bodo držali ali so med koalicijskim dogovorom in njihovimi osebnimi pogledi prisotna odstopanja.

"Pri tistih, kjer se bo že na začetku izkazalo, da bodo delovali mimo koalicijske pogodbe, bomo manjšinski vladi Marjana Šarca priporočili, naj se kandidate menja, ker jih v nasprotnem primeru ne bomo mogli podpreti. Po protokolu jim sicer ne moremo nasprotovati, bomo pa v sodelovanju s peterčkom naredili vse, kar je v naših močeh, da bo ministrska ekipa dobra in predvsem da se bo držala koalicijskega dogovora," napoveduje Mesec.

Počivalšku bodo dali še eno priložnost

V Levici so že od samega začetka kritični do Zdravka Počivalška, ki ga SMC znova predlaga za ministra za gospodarstvo. A kot je danes dejal Mesec, za Počivalška velja enako kot za preostale kandidate.

Prav tako Mesec danes ni hotel pojasniti, ali kdo od predlaganih kandidatov izstopa v pozitivno smer, češ da je treba počakati na zaslišanja.

Mesec je obenem poudaril, da je Levica opozicijska stranka in da v vladi tudi ne bo sodelovala z državnimi sekretarji na ministrstvih. "Pogovarjamo se samo o tem, da bi imenovali sekretarja v kabinetu predsednika vlade, ki bi služil kot komunikacijska linija med nami in predsednikom vlade," je pojasnil. Kdo bi to bil, bodo po njegovih napovedih sporočili v sredo.

Bo pa Levica vodila parlamentarna odbora za zdravstvo in kulturo.