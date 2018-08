Sindikalisti ne vedo, s kom se bodo pogajali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novo vlado čakajo težka pogajanja s sindikati, ki jim z vlado Mira Cerarja ni uspelo najti skupnega jezika. Po več neuspešnih pogajanjih in padcu vlade so ostali brez vsega. Kaj čaka novo vlado.

Novi predsednik vlade Marjan Šarec na čelu javne uprave vidi javnosti popolnoma neznano ime - Tugomirja Kodeljo. Izkušenj na področju javne uprave menda nima, zato so tudi predstavniki sindikatov do kandidata skeptični.Imenovanje Tugomirja Kodelje za ministra za javno upravo sindikalistom ostaja uganka.

"Bilo bi krivično, da bi mu odvzeli priložnost, da je lahko zelo dober minister. Nikakor pa ne more koristiti ali pa prispevati dejstvo, da nima nobenih izkušenj v javnem sektorju," je bil za Planet TV odločen Branimi Štrukelj, glavni sindikalist.

"Ga ne poznamo, neznan je tudi v samem sistemu"

Foto: Bor Slana Tudi v drugih sindikatih niso najbolj optimistični in novega ministra ne poznajo. "Gospoda Kodelje ne poznam, ne poznam njegovih stališč," odgovarja Jakob Počivavšek, predsednik konfederacije sindikatov Slovenije.

"Ga ne poznamo, neznan je tudi v samem sistemu," pa pravi Zvonko Vukadinovič iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.Tugomir Kodelja je diplomirani ekonomist. Poslovno pot je začel v Drogi Portorož, nato pa je prešel na stolček izvršnega direktorja v Citroenu Slovenija. Njegovo delo so tudi nagradili, in sicer s francoskim odlikovanjem.

"Jasno je, da pričakujemo neka profesionalna pogajanja, kjer se ne bomo ukvarjali z abecedami, z dopovedovanjem kaj je in kaj ni," opozarja Štrukelj.

Kaj zahtevajo sindikati?

Zahteve sindikatov na številnih protestih v začetku leta so bile odprava plačnih nepravilnosti, zvišanje osnovnih plač ter takojšnja in dokončna odprava varčevalnih ukrepov iz leta 2012. Da se bodo pogajanja začela takoj, pričakujejo tudi policisti.

"Pričakujemo, da nadaljujemo tam, kjer smo zaključili, definitivno pa ne bomo dali sto dni časa vladi," pravi Sebastjan Korošec, generalni sekretar Sindikata policistov Slovenije.Minister se bo moral z zahtevami delavcev soočiti že takoj po imenovanju. Po vladnih izračunih naj bi bile zahteve težke milijardo evrov, sindikati na drugi strani pa govorijo o številki 266 milijonov evrov. Kodelja pravi, da je na pogajanja pripravljen.

"Smatram, da pri mojih letih in pri mojih izkušnjah v gospodarstvu, bi lahko danes kaj dobrega naredil tudi v javni upravi," je samozavesten kandidat za ministra za javno upravo.