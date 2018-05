O čem bi se morali po mnenju znanih Slovencev pogovarjati politiki?

Predvolilna kampanja pred junijskimi parlamentarnimi volitvami je v polnem teku, glavne teme predvolilnega boja pa so bile doslej težave v zdravstvu, polemike o varnosti, begunskem valu in migracijah ter vprašanje, kakšno vlado v naslednjem mandatu potrebuje Slovenija. Pri prepoznavnih javnih osebnosti iz sveta gospodarstva, znanosti, humanitarnega dela in zabave smo preverili, ali politiki v tokratni kampanji res naslavljajo teme, ki so pomembne za razvoj države in življenje ljudi.

Čez manj kot dva tedna se bomo na parlamentarnih volitvah odločali, kdo bo državo vodil prihodnjih štirih letih. O katerih temah bi se morali pogovarjati po mnenju nekaterih znanih Slovencih?

Anita Ogulin: Želimo dobro državo, ki bo vlagala v razvoj ljudi

"Veliko nas je, ki si prizadevamo za spremembe. V naši organizacijami delujemo na področju otrokovih pravic in preprečevanja revščine, vendar si poleg dobre socialne politike želimo dobro državo, ki bo spodbujala dobra dela in vlagala v razvoj ljudi," poudarja predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin.

Prepričana je, da z željo in prizadevanji za lepši jutri vseh državljanov v Sloveniji lahko to tudi dosežemo: "Državljani si želimo zdravo, spodbudno in prijetno življenjsko okolje, v katerem lahko vsi živimo dostojno življenje. Upam in želim si, da si bodo politiki v tekmi za glasove volivcev vzeli čas in razmislili tudi o tem, kako lahko konkretno rešijo težave, ki so v Sloveniji še kako resnične."

Humanitarna delavka Anita Ogulin je prepričana, da ni smiselno, da se politiki v predvolilnem času pogovarjajo o neuresničljivih obljubah. Foto: Ana Kovač

Od politikov bi hotela dobiti odgovore na vprašanja, kako bodo reševali stanovanjsko problematiko, kako bodo poskrbeli za družbeno enakost in kako bodo vsem otrokom omogočili pravico do kakovostnega izobraževanja.

"Zanima me tudi, kako bodo politiki omogočili dostojno življenje vseh otrok, bolnih, invalidov in preostalih družbenih skupin, ki so prevečkrat potisnjene na rob. Sprašujem se, kako bodo poskrbeli za kakovosten zdravstveni sistem, ki bo usmerjen v bolnike. Kako bodo zagotovili pravočasno obravnavo bolnikov, kako se bodo lotili problematike doplačevanja invalidskih pripomočkov in zdravil? Kako bodo reševali problematiko prekarnega dela in padanja zaposlenih pod prag revščine," se sprašuje Ogulinova.

Politiki se po njenih besedah ne bi smeli pogovarjati o neuresničljivih obljubah, ampak bi morali argumentirano razpravljati, kako družbo pripeljati do izboljšav: "Jasno se je treba soočiti z napačnimi odločitvami, ki so to stanje povzročile. Revščina, socialna izključenost, ogrožen zdravstveni sistem, odsotnost sistema dolgotrajne oskrbe, prenizki socialni transferji, ukinitev državnih pokojnin in prenizke pokojnine so tudi posledica napačnih odločitev odgovornih oseb."

Vasja Veber: Prejemki zaposlenih morajo biti občutno manj obremenjeni

Soustanovitelj podjetja Viberate Vasja Veber meni, da bi se morali politiki podučiti tudi o sodobnih poslovnih praksah, na internet pa bi morali gledati kot na tehnologijo sedanjosti in ne prihodnosti.

"Najpomembnejša tema bi morala biti, kako razbremeniti gospodarstvo. Seveda je za politike v predvolilni kampanji izjemno koristno, da govorijo o zvišanju minimalne plače in prihodkov za najranljivejši del prebivalstva, ampak tega ne bodo dosegli tako, da bodo denar za zvišanje dvignili z bankomata ali da bodo gospodarstvu naložili še višje breme," poudarja inovator Vasja Veber.

Soustanovitelj podjetja Viberate, pod okrilje katerega spada istoimenska spletna glasbena platforma, meni, da bi morali politiki govoriti tudi o ukrepih, ki bodo zvišali dodano vrednost in mednarodno konkurenčnost, v državo privabili več tujih naložb in ne nazadnje spodbujali domače vlagatelje.

"Prejemki zaposlenih morajo biti občutno manj obremenjeni. V podjetju smo pred kratkim zaposlenim izplačali dodatek za uspešnost in dobro delo. Prispevki so bili višji kot neto prejemki, tako da smo v resnici večino dodatka plačali državi. To je absurd. Politiki, ki se zavzemajo za še dodatno obremenitev podjetij, očitno nimajo nobenega stika z realnostjo," je prepričan Veber.

Dodaja, da bi se morali politiki dodatno izobraziti tudi o sodobnih poslovnih praksah, saj številni internet še vedno razumejo kot tehnologijo prihodnosti, ne kot tehnologijo sedanjosti: "Še vedno se vlaga v termoelektrarne, namesto da bi vprašali gospodarstvo, kako Slovenijo zares približati Silicijevi dolini. Država ne zna poskrbeti niti za lastno internetno prisotnost. E-poslovanje je katastrofalno, samo poglejmo uporabniško izkušnjo pri eDavkih, to je pravzaprav šele vrh ledene gore."

Marko Mikuž: Politika mora zagotoviti ustrezno raven vrhunskega izobraževanja

"Težava politike je po mojem skromnem mnenju v tem, da je sama sebe naredila povsem neprivlačno za tiste, ki bi v njej lahko naredili nekaj pozitivnega. Zato tudi ni sposobna niti prepoznati ustreznih tem, kaj šele se z njimi ustrezno spopasti," je prepričan profesor in raziskovalec na Inštitutu Jožefa Stefana Marko Mikuž.

Znanstvenik Marko Mikuž meni, da mora politika z neposrednimi finančnimi instrumenti zagotoviti ustrezno raven vrhunskega izobraževanja, ki mora svoje kadre črpati iz znanosti, obenem pa mora izdatno podpreti temeljne raziskave. Foto: Ana Kovač

Slovenija se po njegovih besedah lahko ustrezno razvija le, če najde svoje mesto v evropskem in svetovnem razvoju. "Politika žal ni sposobna najti ustreznih mehanizmov, ki bi ta razvojni potencial nadgradili," pripoveduje Mikuž, ki z drugimi slovenskimi znanstveniki sodeluje tudi z Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (Cern).

"Politika predvsem ne upošteva, da mora z neposrednimi finančnimi instrumenti zagotoviti ustrezno raven vrhunskega izobraževanja in izdatno podpreti temeljne raziskave. Razvojni del raziskav je potrebno spodbujati z javno-zasebnim partnerstvom, razvoj v zagonskih in visokotehnoloških podjetjih pa naj država vzpodbuja predvsem z davčnimi mehanizmi brez neposrednega vmešavanja državne birokracije," še dodaja Mikuž.

Jure Godler: Zdi se mi popolnoma vseeno, o čem se pogovarjajo

"Ker še nisem slišal za človeka, ki bi v politiko šel z namenom, da bi državo dejansko izboljšal, se lahko politiki zaradi mene pogovarjajo tudi o debelini betonske ograje pri viaduktu Črni Kal," v svojem slogu pojasnjuje eden od najbolj prepoznavnih obrazov Planet TV Jure Godler. Foto: Ana Kovač "Glede na to, da pri nas še nisem slišal za človeka, ki bi šel v politiko z namenom, da bi državo resnično izboljšal in jo popeljal v boljšo prihodnost, se mi zdi, da je popolnoma vseeno, o čem se pogovarjajo. Zaradi mene lahko tudi o debelini betonske ograde pri viaduktu Črni Kal," v svojem slogu pojasnjuje komik in televizijski voditelj Jure Godler.

Kot temo, ki bi jo posebej poudaril z vidika razvoja Slovenije in življenja njenih prebivalcev, Godler navaja univerzalni temeljni dohodek.

"Ljudje v Sloveniji se soočajo z mnogo težavami na vseh področjih življenja. Številni so na robu preživetja, zato bi bila morda tema, ki je vredna izpostavljanja in poglabljanja, univerzalni temeljni dohodek. Seveda le ugibam," poudarja voditelj oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem na Planet TV.