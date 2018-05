Möderndorfer: Prijavili bomo sume kaznivih dejanj glede pranja denarja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisija DZ bo po četrtkovem sprejetju sklepov in bistvenih ugotovitev končnega poročila preiskave suma pranja denarja v bankah še v tem sklicu DZ organom pregona naznanila sume kaznivih dejanj. To se bo zgodilo v prihodnjih desetih dneh, je danes napovedal predsednik komisije Jani Möderndorfer (SMC).

V primeru NLB je komisija preiskavo domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma končala. Po predlogu komisije ji je DZ na četrtkovi izredni seji naložil, naj zaradi krivega pričanja kazensko ovadi dve nekdanji uslužbenki NLB, poda prijavo na specializirano državno tožilstvo zoper nekatere policiste ter vladi predlaga, naj izboljša obveščevalno-varnostni sistem.

V tem primeru je komisija politično odgovornost pripisala nekdanjemu guvernerju Banke Slovenije Marku Kranjcu ter vladi Boruta Pahorja z njegovim svetovalcem za nacionalno varnost Darkom Lubijem ter ministroma Francetom Križaničem in Samuelom Žbogarjem. Odgovornost za neučinkovit sistem policijskega dela nosi nekdanji direktor Janko Goršek, v Banki Slovenije nekdanja direktorica pravnega oddelka Jasna Iskra, v NLB pa nekdanji član uprave Miran Vičič.

Komisija DZ dela v primeru suma pranja denarja v Novi KBM ni končala, a bo sume kaznivih dejanj naznanila zoper nekdanjega uslužbenca te banke Primoža Britovška, in sicer zaradi suma krive izpovedbe, zlorabe položaja ali zaupanja, napeljevanja k ponarejanju listin, posebnega primera ponarejanja listin in pranja denarja.

DZ bo po četrtkovem sklepu naslednjemu sklicu DZ predlagal nadaljevanje te preiskave, v kateri naj se osredotoči na vlogo nekdanjega prvega moža Nove KBM Aleša Hauca, ki se je pričanju na komisiji izmikal, ter na primer državljanke BiH Dijane Đuđić - znani zato, ker je pri njej posojilo najela SDS in ga že vrnila -, saj so tudi pri njej našli sume pranja denarja in davčne utaje.

Obravnava poročila komisije DZ pred skorajšnjimi državnozborskimi volitvami poteka v zaostrenih tonih. Med obravnavo končnega poročila je komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) pod vodstvom Branka Grimsa (SDS) opravila nenapovedan nadzor na sedežu uprave kriminalistične policije in Sove ter po Grimsovih besedah ugotovila, da Möderndorferjevi komisiji nista predali nobenih podatkov o primeru Đuđić.

Möderndorfer je na današnji novinarski konferenci med drugim povedal, da je Knovs nadzor uradno opravil zaradi preverbe, ali "so bila uporabljena posebna sredstva za nadzor državnega svetnika Franca Kanglerja". Dejal je, da komisija DZ, kar izhaja tudi iz poročila, podatkov o primeru Đuđić tako ali tako ni dobila od Sove, ki ni opravljala tega nadzora in ga tudi ne sme.

Ponovil je, da je komisija DZ, ki je preiskovala sume pranja denarja v bankah, na primer Đuđić naletela ob koncu preiskave primera Nove KBM. Ko je želela vpogled v spis v zadevi Đuđić in posojilo SDS, pa je po njegovih besedah od specializirane državnega tožilstva prejela odgovor, da "v tem primeru poteka predkazenski postopek".