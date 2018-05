DZ o končnem poročilu preiskave suma pranja denarja v NLB in Novi KBM

Komisija DZ je preiskavo suma pranja denarja iranskega izvora in financiranja jedrske proliferacije v NLB zaključila in pripravila končno poročilo, sestavljeno iz javnega in zaupnega dela. V njem ugotavlja, da so za dopustitev tega odgovorni nekdanji guverner Banke Slovenije Marko Kranjec, nekdanja ministra za finance oz. zunanje zadeve France Križanič oz. Samuel Žbogar ter nekdanji premier Borut Pahor.

DZ predlaga, naj sume kaznivih dejanj naznanijo organom pregona, in sicer za nekdanji uslužbenki NLB ter za nekdanjega uslužbenca Nove KBM Primoža Britovška. Čeprav preiskave v primeru Nove KBM, ki jo je vzela pod drobnogled zaradi suma, da so italijanski državljani prali denar, ni končala, navaja, da ima dokaze za sum zlorabe položaja ali zaupanja, napeljevanja k ponarejanju listin in pranja denarja.

Komisija DZ še predlaga, naj naslednjemu sklicu DZ predlaga nadaljevanje te preiskave, v kateri naj se osredotoči na vlogo nekdanjega prvega moža Nove KBM Aleša Hauca, ki se je pričanju izmikal, ter na primer državljanke BiH Dijane Đuđić, pri kateri je SDS najela posojilo in ga že vrnila, saj tudi pri njej obstajajo sumi o pranju denarja in davčni utaji.