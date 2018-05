"Med volitvami bom na dopustu na Hrvaškem. Kako lahko volim?"

Na naše uredništvo se je v zvezi z glasovanjem na predčasnih parlamentarnih volitvah, ki bodo potekale 3. junija, obrnila bralka, ki je na dan volitev ne bo v Sloveniji, hkrati pa se ne bo mogla udeležiti predčasnega glasovanja, saj bo tudi takrat na Hrvaškem. Kakšne so torej njene možnosti, da uveljavlja volilno pravico?

Direktor državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko pojasnjuje, da so morali vsi volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini in bi želeli glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, DVK o tem obvestiti v zakonsko določenem roku.

DVK odgovarja: Bralka je zamudila zakonsko določen rok

"Zakon določa, da morajo to storiti najkasneje 30 dni pred glasovanjem. Omenjeni rok se je iztekel 3. maja, tako da ga je gospa žal zamudila," razlaga Vučko. Dodaja, da bi, če bi bralka po izteku omenjenega roka DVK obvestila, da bo na dan glasovanja začasno v tujini in da želi glasovati po pošti ali na omenjenem predstavništvu, morali njeno obvestilo zavrniti.

"Tega ne bi storili zato, da bi na kakršenkoli način nagajali oziroma omejevali volivce. Zakon je tisti, ki natančno določa roke za posebne oblike glasovanja, ne nazadnje je med drugim treba preprečiti dvojno glasovanje. Taka so pravila in mi smo jih dolžni spoštovati," pojasnjuje Vučko.

Mogoča rešitev: Če je gospa v bližini meje, naj glasuje na volišču omnia

Če se bo bralka na Hrvaškem zadrževala v bližini hrvaško-slovenske meje, Vučko kot edino rešitev za problem navaja, naj bralka zaprosi DVK za glasovanje na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oziroma na tako imenovanem volišču omnia. "Če bo bralka na primer v hrvaški Istri, se lahko na dan glasovanje odpravi na volišče omnia v Koper," razlaga Vučko.

Če se bo za to na koncu odločila, mora dosledno upoštevati zakonsko določeni rok. "Gospa mora okrajno volilno komisijo ali DVK o tem obvestiti najkasneje tri dni pred dnevom glasovanja. Ta rok se izteče v sredo, 30. maja. Bralka lahko DVK o tem obvesti tudi prek portala eUprava bodisi z digitalnim kvalificiranim potrdilom bodisi brez njega," pojasnjuje Vučko.

Direktor državne volilne komisije Dušan Vučko med drugim poudarja, da glasovanje po pošti iz tujine vedno prinaša tveganje, da volivec ne bo dobil gradiva. Foto: STA

Vučko: Glasovanje po pošti vedno prinaša tveganje, da volivec ne bo dobil gradiva

Prvi mož DVK ob tej priložnosti vse volivce, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini in so DVK v zakonsko določenem roku obvestili, da bodo glasovali prek pošte, opozarja, da DVK nima nikakršnega vpliva na izvajalce poštnih storitev v tujini.

"Vemo, kako deluje pošta v Italiji, ob volitvah leta 2014 so imeli nekateri volivci težave tudi na Hrvaškem. Glasovanje po pošti vedno prinaša tveganje, da volivec na naslov, ki ga je navedel, ne bo dobil volilnega gradiva," še poudarja Vučko.

Na volišče obvezno z veljavnim osebnim dokumentom



Kar zadeva glasovanje, letošnje volitve ne prinašajo nobenih sprememb. Volivci, ki so vpisani v volilni imenik, praviloma glasujejo na volišču v kraju stalnega prebivališča. DVK volivcem pošlje obvestilo, s katerim jih obvesti o dnevu glasovanja, številki, sedežu volišča in zaporedni številki, pod katero so vpisani v volilni imenik.



Obvestilo je informativne narave in ni nujno, da ga volivec prinese s seboj na volišče. Če volivec ni prejel obvestila, potem na DVK svetujejo, naj se odpravi na volišče, na katerem glasujejo njegovi družinski člani, oziroma na volišče, ki je najbližje njegovemu prebivališču. Na DVK opozarjajo, da obvestila pošiljajo na naslov stalnega prebivališča, ne na naslov začasnega prebivališča.



Predsednik ali član volilnega odbora na volišču ugotovi istovetnost volivca na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca.

Predčasno glasovanje mogoče najkasneje dva dni pred dnevom glasovanja



Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije, vendar ne prej kot pet dni pred dnevom glasovanja in ne pozneje kot dva dni pred dnevom glasovanja.



Predčasno glasovanje pred junijskimi parlamentarnimi volitvami bo tako potekalo od torka, 29. maja, do četrtka, 31. maja. Volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Istovetnost volivca se prav tako ugotovi na podlagi osebnega dokumenta.

Glasovanje v tujini:



Pravico do glasovanja imajo tudi volivke in volivci v tujini. Na DVK jih uvrščajo v dve skupini: Volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji in so torej vpisani v splošni volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije ter so na dan glasovanja začasno v tujini. DVK omenjeno kategorijo imenuje volivci, začasno v tujini – zdomci.

Volivci, ki so se izselili iz Republike Slovenije in so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije. DVK to kategorijo imenuje izseljenci. Pravila glasovanja za volivci, ki so začasno v tujini Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, lahko glasujejo na dva načina, in sicer na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije ali po pošti iz tujine. Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti DVK. Rok za oddajo omenjenega obvestila je najkasneje 30 dni pred glasovanjem. Pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami se je omenjeni rok tako iztekel 3. maja. V volilnem imeniku za območje, kjer imajo omenjeni volivci stalno prebivališče, se pri imenu in priimku volivca nato naredi oznaka o načinu glasovanja.



Volilni odbor volivcem, ki so začasno v tujini in bodo glasovali prek pošte ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, v primeru, da bi se fizično pojavili na volišču, ne sme dovoliti glasovati. Foto: STA Glasovanje na predstavništvu na dan glasovanja poteka od 9. do 17. ure po lokalnem času Volivci, ki glasujejo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, so vpisani na poseben seznam. Na dan glasovanja se med 9. in 17. uro po lokalnem času zglasijo na tamkajšnjem volišču, kjer postopek glasovanja poteka enako kot na volišču v Sloveniji. Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo na naslov pristojne okrajne volilne komisije ali na naslov predstavništva, na katerem je volišče. Gradivo mora na predstavništvo prispeti do zaprtja volišča. Pravila glasovanja za izseljence Izseljenci se po navedbah DVK lahko svobodno odločijo, ali bodo kot obliko glasovanja izbrali glasovanje na volišču na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, glasovanje po pošti ali na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije, in sicer tako imenovanem volišču omnia. Izseljenci lahko glasujejo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, če je na omenjenem predstavništvu vzpostavljeno volišče in če so vpisani v volilni imenik. Če volivec glasuje na omenjenem predstavništvu, se na dan glasovanja med 9. in 17. uro po lokalnem času zglasi na volišču, kjer postopek glasovanja poteka enako kot na volišču v Sloveniji. Izseljenci lahko glasujejo tudi po pošti. DVK na naslov stalnega prebivališča volivca v tujini pošlje glasovnico z imeni kandidatov ali list kandidatov. Navodilo o načinu glasovanja po pošti je sestavni del volilnega gradiva. Izpolnjeno glasovnico in lastnoročno podpisano volilno karto volivec pošlje na naslov okrajne volilne komisije, lahko pa tudi na diplomatsko-konzularno predstavništvo. Pravila za glasovanje na tako imenovanih voliščih omnia Izseljenec, ki bo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oziroma na tako imenovanem volišču omnia. Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali DVK. Izseljenec mora obvestilo poslati najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja oziroma do 30. maja. Predstavništvo, na katerem je izseljenec vpisan v volilni imenik, je nemudoma obveščeno, da izseljenec glasuje v Sloveniji, v volilnem imeniku pa je narejena oznaka, da je izbral ta način glasovanja. Volivec izseljenec, ki se bo odločil za glasovanje na volišču omnia, se na dan glasovanja zglasi na omenjenem volišču v kraju, ki ga je izbral. Natančni naslovi volišč omnia so objavljeni na spletni strani DVK.

Pravila za glasovanje na domu



Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu. To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja, torej najkasneje do 30. maja.



Obvestilo lahko pošljejo prek portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila. Vse podatke okrajnih volilnih komisij volivci najdejo na spletni strani DVK.

Glasovanje po pošti iz Slovenije Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo. V zgoraj naštetih primerih je treba obvestilo za glasovanje po pošti poslati na okrajno volilno komisijo najkasneje deset dni pred dnem glasovanja oziroma najkasneje do 23. maja. Obrazec za glasovanje po pošti se lahko dobi v zavodu, kjer je volivec ali na spletni strani eUprava.