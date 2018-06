Je koalicija z Levico sploh mogoča?

Politična matematika in teorije, kdo s kom v vlado, tudi štiri dni po volitvah ostajajo aktualna tema. Medtem ko relativna zmagovalka volitev SDS pod vodstvom Janeza Janše za zdaj še čaka, pa je bolj ofenzivno vlogo prevzel drugouvrščeni Marjan Šarec.

Ta naj bi v petek vsem strankam z izjemo SDS in SNS poslal pismo s predlogom o sodelovanju z nekaj ključnimi programskimi točkami.

Foto: Siol.net

Se lahko Tonin in Erjavec pobotata?

Če bo Šarec res oblikoval koalicijo, bo za to potreboval vsaj pet strank. Če se bo odločil povabiti NSi, bo v stranki potreboval tudi stranko DeSUS, ki je pred volitvami ni želel.

V tem primeru bi imeli skupaj 50 glasov, vendar so se že v predvolilni kampanji zaostrili odnosi med vodjema NSi Matejem Toninom in DeSUS Karlom Erjavcem o vprašanju vpletenosti pri arbitraži.

Židan v intervjuju dejal, da si želi v vladi Levico

Povabilo v levosredinsko koalicijo bi lahko prejela tudi Levica, ki ima devet sedežev, skupaj z LMŠ, SD, SMC in SAB pa bi imeli 47 poslanskih sedežev.

Foto: STA Željo po sodelovanju z Levico v vladi je v lanskem intervjuju za Siol.net izrazil tudi predsednik SD Dejan Židan. "Želim si, da bi bila leva ali levosredinska. Verjetno je, da bodo v njej iste stranke, le da bodo med njimi razmerja drugačna. O vstopu v vlado se bom trudil prepričati tudi Levico," je pred slabim letom dejal Židan.

V nedeljo zvečer so po razglasitvi rezultatov v Levici napovedali, da bodo trdi pogajalci, ob tem pa je koordinator stranke Luka Mesec poudaril, da bodo vztrajali pri referendumu o izstopu iz Nata.

"O tem lahko odloča samo ljudstvo, ne pa naslednja vlada," je v nedeljo v tiskovnem središču dejal Mesec. Sredstva, 1,2 milijarde evrov, kolikor bi stal nakup orožja, bi preusmerili v znanost, kulturo in raziskovanje.

Za te ocene je še prezgodaj

Foto: Ana Kovač Levica torej noče odstopiti od referenduma, kako pa na to vprašanje gledajo preostali štirje potencialni koalicijski partnerji LMŠ, SD, SMC in SAB?

Pri tem vprašanju se Levica in SD razlikujeta. V SD ne podpirajo izstopa iz Nata, saj je "sistem kolektivne varnosti za nas bolj učinkovit in cenejši, kot če bi morali za vse varnostne naloge skrbeti (izključno) sami".

Poslanec SD Jan Škoberne, ki v nov sklic parlamenta ni izvoljen, je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da če je edini pogoj Levice za vstop v vlado referendum, težav ne vidi.

Takole malo razmišljam pod figo...če je edini pogoj Levice za vstop v vlado referendum o izstopu iz zavezništva, potem pravzaprav težav ne vidim. Pa lahko zraven še referendum o NEK in ustanovitvi pokrajin, pa imamo super nedeljo :) — Jan Škoberne (@Jan_Skoberne) June 6, 2018

SMC: Koalicije temeljijo na skupnih pogledih in ne razlikah

Stranka SMC, ki jo vodi premier v odstopu Miro Cerar, o morebitnem referendumu pravi, da "koalicijske zaveze navadno temeljijo na skupnih pogledih in ne razlikah".

"Stališča SMC do temeljnih razvojnih vprašanj Slovenije, med katere spada tudi vprašanje varnosti, so jasna in temeljijo na predpostavki, da bo Slovenija lahko v prihodnje uspešna tudi na račun ohranjanja visoke stopnje varnosti v vseh pomenih," so še zapisali pri SMC.

DeSUS: O Natu smo enkrat že odločili

"Za take ocene je absolutno prezgodaj. Na določenih točkah imamo z Levico podobne poglede, sploh če govorimo o socialni državi. Smo pa v stranki DeSUS že nekajkrat jasno povedali, da so se državljani o članstvu v Natu enkrat že odločili in da je Nato kot tak najcenejša oblika obrambe," so nam sporočili iz DeSUS.

Ob Janši najresnejši kandidat za mandatarja Šarec teme o referendumu še noče komentirati, ker "je o vsem tem še prezgodaj govoriti".

V Stranki Alenke Bratušek na naša vprašanja niso hoteli odgovoriti.