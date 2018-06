Cerar: Do vlade, ki si jo želimo, verjetno še dolga pot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni odbor SMC, ki se sestaja prvič po državnozborskih volitvah, se bo danes dotaknil tudi povolilnih namer stranke. Kot je pred sejo dejal prvak stranke Miro Cerar, bodo danes o tem začeli razpravo, a do vlade, kot si jo v SMC želijo skladno s svojim programom, bo verjetno še dolga pot, je dejal.

Cerar je pred sejo izvršnega odbora stranke, ki bo danes opravil tudi prvo analizo volitev, na katerih je SMC dobila manj kot deset odstotkov glasov, dejal, da SMC "je in ostaja pomemben akter, zato jemljemo svojo vlogo zelo odgovorno".

Cerar se je po volitvah že dvakrat sestal na pogovorih z Marjanom Šarcem, predsednikom drugouvrščene na volitvah LMŠ. Danes so se na skupnem pogovoru dobili tudi z Alenko Bratušek.

Na vprašanje, ali pogovori s Šarcem pomenijo, da se s predsednikom prvouvrščene SDS Janezom Janšo ne bodo pogovarjali, je Cerar odvrnil, da je "vedno odprt za pogovore na vse strani". Meni, da se je v politiki treba pogovarjati, spomnil pa je, da je nekatera svoja stališča jasno predstavil v volilni kampanji, ko je večkrat zatrdil, da ne želi sodelovati z Janševo SDS.

"Treba je upoštevati vse, kar se zdaj dogaja"

A nekatera stališča bodo oblikovali tudi danes. "Treba je upoštevati vse, kar se zdaj dogaja," je pred sejo odbora še dejal Cerar in ocenil, da je do vlade, ki si jo želijo, in bo usmerjena v razvoj Slovenije, še dolga pot.

Pred sejo so sicer mediji poročali o tem, da je del stranke tudi proti vnaprejšnjemu izključevanju sodelovanja z SDS, medtem ko drugi del stranke vstopu v morebitno vladno koalicijo, ki bi jo vodil Janša, zelo močno nasprotuje.