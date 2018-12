"Arsenovič je drugačen format. Spominja na Popoviča."

Maribor bo v prihodnjih štirih letih vodil podjetnik Saša Arsenovič, ki je v drugem krogu ugnal nekdanjega župana Franca Kanglerja. Ta se je na položaj poskušal vrniti po tem, ko so ga pred šestimi leti odnesle vstaje po mestu.

"Pričakovanja so visoka, saj se v Mariboru po osamosvojitvi praktično ni zgodilo nič velikega. Arsenovič je drugačen format. Spominja na primer na Popoviča," meni Andraž Zorko iz Valicona. Prav Boris Popovič je moral po 16 letih na čelu Kopra tokrat premoč priznati Alešu Bržanu.

"Je novinec. Za seboj ima uspešne zgodbe."

"Verjetno imajo tudi Mariborčani dovolj zgodbic, da se nič ne da in da je za vse kriva Ljubljana." Foto: Ana Kovač Arsenovič je zbral nekaj več kot 57 odstotkov glasov, medtem ko jih je Kangler nekaj več kot 42 odstotkov.

Kangler je pred tem na županski stolček Maribora sedel leta 2006, nato pa je bil še enkrat izvoljen leta 2010, vendar drugega mandata ni končal, saj so ga odnesle vstaje.

Včerajšnji rezultat je po besedah Zorka odločitev za drugačen način. "Kaj to pomeni, pa nihče ne ve. Je novinec, za seboj ima uspešne zgodbe, ljudje ga poznajo. Meščani ga poznajo kot nekoga, ki mu je uspelo praktično vse, česar se je lotil," meni Zorko.

"Verjetno imajo tudi Mariborčani dovolj zgodbic, da je za vse kriva Ljubljana"

Arsenovič je v preteklosti za svojega političnega idola večkrat označil ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je v politiko prav tako prestopil iz gospodarskih vod.

"Razlika med Mariborom in Ljubljano danes in pred 25 leti je zares ogromna. In verjetno imajo tudi Mariborčani dovolj zgodbic, da se nič ne da in da je za vse kriva Ljubljana," o "drugačni" izbiri kot v preteklosti razmišlja Zorko.

Franc Kangler se je po letu 2012 znova poskušal zavihteti na čelo Maribora, vendar mu ni uspelo. Foto: STA

"Rezultat Kanglerja je presenetljiv"

Čeprav so Kanglerja leta 2012 odnesle vstaje po Mariboru, pa kot kaže, Mariborčani hitro pozabljajo.

"Rezultat Kanglerja je presenetljiv, kot da bi Mariborčane zapustil spomin. Župan je bil šest let, iz njegovega obdobja si nihče ni mogel zapomniti nič posebnega in odnesli so ga protesti, potem ko je na ljudi poslal policiste. Je kar umetnost, da šest let kasneje dobiš 17 tisoč glasov," meni Zorko.

Zorko dodaja, da nezadovoljstvo s Kanglerjem pred šestimi leti ni bilo tako veliko, da bi ga zamenjali, "vendar sta bila takšna trenutek in stanje v celotni državi. Radarji so bili le povod, potem je sledila napačna reakcija (nasilje nad meščani, op. p.)."

Video: Planet TV

Fištravec je bil župan po sili razmer

Ponovna kandidatura Andreja Fištravca je bila neuspešna, saj je močno zaostal za Arsenovičem in Kanglerjem in se ni uvrstil v drugi krog. Foto: Bor Slana Na letošnjih volitvah je bil med številnimi kandidati tudi aktualni župan Andrej Fištravec, vendar je bil zelo oddaljen od drugega kroga, čeprav je zasedel tretje mesto med 18 kandidati. Pred štirimi leti ga je v prvem krogu podprlo več kot 14 tisoč volivcev, na tokratnih pa le nekaj več kot 3.800 volivcev.

"Fištravec je bil župan po sili razmer. Zmagal je na volitvah, na katerih je bila zelo nizka volilna udeležba. V prvem krogu je dobil 14 tisoč glasov, kar je manj kot Kangler v drugem krogu," o poslavljajočem se županu pravi Zorko.