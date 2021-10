Že pred tem je imel Facebook težave zaradi razkritij žvižgačice Frances Haugen, ki je časopisu Wall Street Journal predala interne dokumente. Ti dokazujejo, da se je vodstvo podjetja zavedalo škode, ki jo povzročajo njihovi produkti in odločitve. Haugenova je to v nedeljo povedala tudi na televiziji CBS, danes pa bo zaslišana v kongresu.

Vmes je Haugnova sama prijavila Facebook, češ da so notranje raziskave podjetja pokazale, da širi sovraštvo in dezinformacije, dodatno polarizira družbo, še posebej Instagram pa lahko škoduje duševnemu zdravju najstnic.

Vodstvo naj bi se vsega tega dobro zavedalo, a naj bi ga zanimala le rast števila uporabnikov in dobiček. Wall Street Journal na podlagi informacij Haugnove že od 13. septembra objavlja vrsto člankov z naslovom Dosje Facebook.

Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je zaradi objav Haugenove in zaradi izpada v ponedeljek popoldne izgubil najmanj šest milijard dolarjev premoženja, v nekaj tednih pa skupaj 140 milijard dolarjev (dobrih 120 milijard evrov).

Bloomberg ga zdaj s 121,6 milijarde dolarjev (slabih 105 milijard evrov) premoženja uvršča na 5. mesto najbogatejših na svetu za Billom Gatesom. Delnice Facebooka so se v ponedeljek pocenile za skoraj pet odstotkov, od sredine septembra pa do zdaj že za skupaj 15 odstotkov.

