Znano je, kdo bo nasledil zvezdnico svetovne politike Jacindo Ardern

Hipkins je trenutno kot minister pristojen za področja policije, izobraževanja in javnih storitev, najbolj pa je znan po svojem vodenju zdravstvenega resorja v času pandemije covid-19, ko je bdel nad izvajanjem zelo strogih omejitev.

Foto: Reuters

Jacindo Ardern, ki je v četrtek naznanila odstop, bo na položaju premierja po vsej verjetnosti nasledil poslanec in minister Chris Hipkins. 44-letnik je namreč edini kandidat laburistične stranke, ki ga mora v nedeljo še uradno potrditi za novega vodjo. Stranko in državo bo vodil vsaj do naslednjih volitev, predvidenih 14. oktobra.