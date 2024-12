Nekoč zvezdi ameriške nepremičninske industrije, Oren in Tal Alexander, sta obtožena več spolnih napadov. Obtožba je doletela tudi njunega brata Alona Aleksandra. Vsi trije so najmanj 14 let sodelovali v trgovini z ljudmi z namenom spolne zlorabe, poroča New York Times.

Zvezdniška posrednika luksuznih nepremičnin Oren in Tal Alexander ter Orenov brat dvojček Alon Alexander, ki se sicer ni ukvarjal z nepremičninami, so izkoristili svoje bogastvo, status in moč. Z drugimi moškimi so organizirali dogodke in potovanja, kamor so zvabili ženske, jih zadrogirali in spolno napadli. Kar 14 let so sodelovali v trgovini z ljudmi z namenom spolne zlorabe. Posilili so na desetine žensk, piše v zvezni obtožnici, ki so jo objavili v sredo.

Zvezne obtožbe sta predstavila Damian Williams, ameriški tožilec za južno okrožje New Yorka, in James E. Dennehy, vodja urada FBI v New Yorku. "Njihovo vedenje je bilo, kot se domneva, gnusno," je na novinarski konferenci dejal Williams in vse žrtve spolnega nasilja pozval, naj podajo prijavo na policijo.

"Vedno znova vidimo ljudi, ki svojo slavo, denar in moč izrabijo in si ustvarijo priložnost za spolne zločine," je dejala višja državna tožilka v Miamiju, Katherine Fernández Rundle, in napovedala državne obtožbe. Odvetnice vseh treh bratov medtem obtožb niso komentirale.

Brate so v sredo aretirali na njihovih domovih.